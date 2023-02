A partire dal prossimo mese, TIM dovrebbe iniziare a proporre ad alcuni suoi già clienti la possibilità di attivare una nuova interessante offerta, chiamata TIM xTe Unlimited M 5G, al prezzo di 16,99 euro al mese.

Si tratta di un’offerta tutto incluso dedicata a coloro che sono alla ricerca di una soluzione che includa chiamate, SMS e traffico dati senza limitazioni.

Arriva l’offerta TIM xTe Unlimited M 5G

Questa offerta del popolare operatore telefonico mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti con copertura 5G (con velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload) e 4.5 G (con velocità fino a 700 Mbps in download e 150 Mbps in upload), il tutto con un canone di 16,99 euro al mese e senza costi di attivazione.

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, gli utenti potranno effettuare chiamate e inviare SMS senza limiti mentre il traffico dati disponibile sarà pari a 16 GB al mese (in caso di superamento del limite, la navigazione in avrà un costo di 0,00213 euro per ogni MB consumato).

C’è da precisare che questa offerta dovrebbe essere ad personam e, pertanto, sarà espressamente proposta da TIM attraverso vari canali (come ad esempio gli SMS, l’App MyTIM Mobile, il Servizio Clienti o l’Area Fai Da Te del sito ufficiale) ai clienti selezionati e questi saranno gli unici per i quali sarà effettivamente disponibile.

L’operatore telefonico nel mese di marzo continuerà a proporre ad alcuni suoi già clienti ricaricabili di rete mobile anche le nuove offerte tutto incluso ad personam della gamma TIM 5G Power Unlimited, con prezzi a partire da 15,99 euro al mese.

