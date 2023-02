Sebbene la maggioranza dei fan di Xiaomi e degli addetti ai lavori sia ormai focalizzata sull’imminente lancio della serie Xiaomi 13, in programma nei prossimi giorni in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative anche agli altri modelli che il colosso cinese progetta di lanciare nel corso di quest’anno.

E così il popolare leaker Digital Chat Station nelle scorse ore ha deciso di dare il proprio contributo a questo flusso di anticipazioni, rendendo noto che nel 2023 non dovrebbe essere lanciata la serie Xiaomi 13S.

Niente Xiaomi 13S nel 2023 e ancora c’è tempo per Xiaomi 13T

Ricordiamo che nel 2022 il colosso cinese poco dopo la serie Xiaomi 12 ha lanciato una serie di smartphone simili ma con dei miglioramenti, la serie Xiaomi 12S, animata da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e comprendente un modello molto interessante come Xiaomi 12S Ultra.

Ebbene, nel 2023 Xiaomi dovrebbe invece seguire una politica diversa e ciò anche per la dotazione della serie Xiaomi 13, che potrà contare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che rappresenta un notevole upgrade rispetto alla CPU dello scorso anno (e che probabilmente non sarà a breve sostituito da un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2).

In sostanza, quest’anno Xiaomi non avrebbe un motivo valido per lanciare la serie Xiaomi 13S, in quanto Xiaomi 13 può già contare sulla dotazione migliore al momento possibile.

Nella parte finale del 2023, invece, dovrebbe essere lanciata la più economica serie Xiaomi 13T, composta da smartphone dotati di un rapporto qualità / prezzo piuttosto interessante e uno dei suoi modelli dovrebbe essere una versione ribrandizzata di Redmi K60 Extreme Edition (device che ancora non è stato lanciato).

In sostanza, i fan di Xiaomi nel 2023 avranno vari smartphone tra i quali scegliere e nei prossimi giorni si partirà con il “piatto forte” della casa.

