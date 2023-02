Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Pixel Watch app, portandola così dalla versione 1.05 alla 1.1.0.

Non si tratta di un aggiornamento che porta con sé novità rivoluzionarie, in quanto a febbraio il team di sviluppatori si è limitato a risolvere alcuni dei bug riscontrati dagli utenti.

Ricordiamo che questa applicazione consente di configurare e gestire Google Pixel Watch direttamente dal proprio dispositivo Android (a partire dalla versione 8.0), personalizzando in modo semplice i quadranti, configurando funzionalità importanti come Google Assistant e Google Wallet, gestendo gli avvisi e le notifiche, installando e gestendo le varie app sull’orologio e tenendo sotto controllo la privacy.

Le novità della versione 1.1.0.506033635 di Google Pixel Watch app

Quello che segue è il changelog ufficiale dell’aggiornamento di febbraio, pubblicato dal team di Google sul sito di supporto:

Education on how users can update their Fitbit ECG app on the watch.

Education on how to use “Calendar sync” settings.

Tools for offering feedback.

Bug fixes to improve the quality of the app.

In sostanza, oltre alla risoluzione di alcuni bug che dovrebbero migliorare l’esperienza offerta, questo update introduce degli strumenti per consentire agli utenti di fornire agli sviluppatori un feedback e le istruzioni per spiegare come aggiornare l’applicazione Fitbit ECG sullo smartwatch e come usare le impostazioni relative alla sincronizzazione del calendario.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View precisa che la nuova versione è già stata rilasciata ma potrebbero essere necessari anche diversi giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti e consiglia di procedere all’update non appena sarà disponibile, in modo da poter beneficiare della migliore esperienza possibile.

L’app Google Pixel Watch per Android, che di recente ha superato sul Google Play Store il traguardo dei 500.000 download, può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge: