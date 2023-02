Google Contatti non è probabilmente una delle applicazioni più famose tra le tante offerte dal colosso di Mountain View né una di quelle oggetto di costanti aggiornamenti ma è, ad ogni modo, una di quelle più utilizzate e, di tanto in tanto, anche per tale app arrivano delle novità.

Ebbene, una di quelle in arrivo è rappresentata da un nuovo widget per la schermata principale che consentirà agli utenti di creare un collegamento per i contatti preferiti e che si va ad aggiungere a un altro già anticipato nei mesi scorsi.

I due nuovi widget di Google Contatti

Iniziando proprio da quello già emerso nei mesi scorsi e chiamato “Individual Contact”, mostra la foto del contatto in un cerchio, con dei collegamenti rapidi per effettuare una chiamata (in basso a sinistra) e inviare un messaggio (in alto a destra). Questo widget è ridimensionabile (è possibile averlo anche come una barra che include il nome del contatto) e supporta il sistema dei colori dinamici.

Il nuovo widget si chiama invece “Favorite Contacts” e consente agli utenti di creare un collegamento per diversi contatti (fino a 7). La dimensione predefinita è 4×1 (presenta le immagini mostrate in rettangoli arrotondati) e se si espande va a formare due righe o una colonna (quest’ultima soluzione potrebbe rivelarsi comoda soprattutto sui tablet).

C’è da precisare che questi due nuovi widget non sono stati ancora rilasciati ufficialmente dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View e allo stato attuale non vi sono informazioni su quando potrebbero essere messi a disposizione di tutti gli utenti attraverso la loro implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Google Contatti per Android potete fare riferimento alla relativa pagina di APK Mirror (la trovate seguendo questo link) o a quella del Google Play Store, che può essere raggiunta attraverso il seguente badge: