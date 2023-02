Le offerte di lancio del Samsung Shop per acquistare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra in sconto stanno per terminare: avete a disposizione solo qualche ora per decidervi a completare l’acquisto e approfittare della promozione “cashback” e dello sconto extra fino a 100 euro.

Le offerte di lancio sui Samsung Galaxy S23 stanno per terminare

La serie Galaxy S23 è stata presentata durante l’evento Unpacked del 1° febbraio 2023 e in questi primi giorni di commercializzazione il produttore ha messo a disposizione diverse interessanti offerte di lancio, valide fino alle 23:59 di oggi, 16 febbraio 2023. Avete solo poche ore per approfittare della promozione “cashback”, che garantisce fino a 240 euro di rimborso sull’acquisto dei tagli di memoria più capienti, e del codice promozionale che regala fino a 100 euro di extra sconto.

Più precisamente, il cashback vi permette di ottenere un rimborso con l’acquisto di Samsung Galaxy S23 256 GB (la versione giusta se volete le memorie UFS 4.0), Samsung Galaxy S23+ da 512 GB o di Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB o 1 TB:

cashback di 60 euro su Samsung Galaxy S23 256 GB: la spesa scende da 1039 euro a 979 euro (stesso prezzo della versione da 128 GB)

su Samsung Galaxy S23 256 GB: la spesa scende da 1039 euro a 979 euro (stesso prezzo della versione da 128 GB) cashback di 120 euro su Samsung Galaxy S23+ 512 GB: la spesa scende da 1349 euro a 1229 euro (stesso prezzo della versione da 256 GB)

su Samsung Galaxy S23+ 512 GB: la spesa scende da 1349 euro a 1229 euro (stesso prezzo della versione da 256 GB) cashback di 180 euro su Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB: la spesa scende da 1659 euro a 1479 euro (stesso prezzo della versione da 256 GB)

su Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB: la spesa scende da 1659 euro a 1479 euro (stesso prezzo della versione da 256 GB) cashback di 240 euro su Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB: la spesa scende da 1899 euro a 1659 euro (stesso prezzo della versione da 512 GB)

Il rimborso verrà erogato successivamente, dopo aver registrato l’acquisto tramite Samsung Members (il regolamento completo lo trovate sul sito). Non è finita qui, perché potete approfittare anche di un extra sconto di 50 o 100 euro direttamente nel carrello, inserendo il codice promozionale GALAXYS23 in fase di acquisto:

100 euro di sconto per Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB

di sconto per Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB 50 euro di sconto per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra nelle varianti da 256 o 512 GB

Vi ricordiamo che il Samsung Shop è l’unico ad offrire colorazioni esclusive per l’intera gamma, in aggiunta alle classiche Cream, Phantom Black, Green e Lavender: sono disponibili le versioni Graphite e Lime per Galaxy S23 e S23+ e le versioni Graphite, Sky Blue, Lime e Red per Galaxy S23 Ultra.

In più, se avete un dispositivo che non utilizzate più o che volete sostituire, potete approfittare dell’iniziativa Samsung +Valore per inviare il vostro usato e ricevere fino a un massimo di 700 euro più ulteriori 100 euro di contributo immediato. In questo caso la promozione è valida fino a fine marzo 2023. Se volete procedere all’acquisto di un componente della famiglia Samsung Galaxy S23 sfruttando le promozioni descritte qui sopra, potete seguire i link qui in basso. Il produttore offre la possibilità di pagare con finanziamento a tasso zero, con prima rata a giugno 2023.

