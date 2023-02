Su Amazon è disponibile un’ottima offerta per ampliare la vostra smart home: stiamo parlando del kit di lampadine Wi-Fi Aigostar compatibili con Alexa e Google Home, che grazie al coupon del 50% può essere acquistato a metà prezzo.

Kit di lampadine smart al 50% su Amazon con coupon

Rendere più smart la casa può avere un costo non particolarmente contenuto, ma approfittando delle offerte le cifre possono essere decisamente più intriganti. In questo caso parliamo di un kit di lampadine smart RGB E14 compatibili con Amazon Alexa e Google Home (e quindi Google Assistant): offrono 6,5 W e non richiedono alcun hub per il controllo di luminosità, colori e, ovviamente, accensione e spegnimento. L’app di accompagnamento AigoSmart, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 5.0 Lollipop, offre il controllo a distanza (anche con suddivisioni per gruppi), il timer per l’accensione e lo spegnimento, scene multiple e non solo. Le lampadine possono essere collegate a qualsiasi router Wi-Fi (2,4 GHz) e offrono fino a 16 milioni di colori con 26 diverse modalità.

Il kit di sei lampadine Aigostar con attacco E14 viene normalmente venduto su Amazon a 46,99 euro, ma sul sito è disponibile un generoso coupon del 50% che permette di far crollare il prezzo a 23,49 euro: in questo modo il prezzo per ogni singola lampadina è di meno di 4 euro. Se vi servono lampadine con attacco E27 la cifra sale leggermente (28,19 euro), visto che il coupon è del 40%. Vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto, ma non tentennate troppo: i coupon sono validi fino al 19 febbraio 2023 o fino a esaurimento scorte.

