Su Android attualmente l’avvio di un browser per utilizzare il Web costringe gli utenti a lasciare l’app che stanno utilizzando poiché viene visualizzato a schermo intero.

Per aiutare gli sviluppatori a fornire una migliore esperienza Web in multitasking, Google ha lanciato le schede personalizzate per Chrome che ora sono supportate dalla maggior parte dei principali browser su Android.

Google Chrome lancia le schede in finestre personalizzabili

Per non costringere gli utenti ad abbandonare l’app che stanno utilizzando, Google Chrome ora sta introducendo le schede personalizzate parziali che permettono di aprire il browser in finestra anziché a schermo intero, con la possibilità di definire l’altezza in pixel della finestra per ottenere una sovrapposizione parziale, in modo che gli utenti possano interagire contemporaneamente con l’app e con il browser.

Inoltre le schede personalizzate avviseranno l’utente quando qualcosa è in esecuzione in Chrome in modo che possano utilizzare le funzionalità del browser di Google come ad esempio le password salvate e il riempimento automatico.

Le schede personalizzate parziali sono attualmente supportate da vari browser oltre a Google Chrome. Se questa funzionalità non è attiva sui vostri dispositivi potete provare ad aggiornare l’app Google Chrome tramite il badge sottostante.