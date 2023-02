Tramite il canale Telegram della MIUI il colosso cinese ha recentemente annunciato che terminerà il supporto ufficiale per sei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che quindi non riceveranno più aggiornamenti MIUI e Android, poiché hanno completato il periodo di supporto di due anni stabilito dalla politica del produttore.

Questi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO a breve non riceveranno più aggiornamenti software

A partire dal 21 aprile 2023 i dispositivi a seguito elencati e le relative varianti per i diversi mercati non riceveranno più supporto ufficiale da Xiaomi. Per aiutare gli utenti a identificare il modello in loro possesso è indicato anche l’alias di ogni dispositivo:

Anche se i dispositivi sopra elencati non riceveranno più aggiornamenti MIUI e Android, Xiaomi chiarisce che le versioni stabili continueranno a ricevere aggiornamenti fino a quando non avranno ottenuto tutte le funzionalità e le correzioni di bug presenti nella versione corrente.

Per l’acquisto di un nuovo smartphone tendenzialmente le persone considerano le specifiche tecniche piuttosto che il supporto software incluso, ma a volte è proprio quest’ultimo che rende il dispositivo precocemente obsoleto.

Dal punto di vista del supporto software nei dispositivi mobili, Samsung rimane ancora l’azienda più generosa.