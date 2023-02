OnePlus 11 è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati di recente e uno di quelli che probabilmente si contenderanno il titolo di “telefono più desiderato del 2023”.

Il nuovo smartphone di punta di OnePlus è stato recensito da un personaggio illustre per questa azienda, ossia Carl Pei, il co-fondatore di questa azienda che, nel corso degli anni, è divenuta uno dei brand più popolari del settore degli smartphone.

La recensione di OnePlus 11 ad opera di Carl Pei

Carl Pei si è lanciato ormai in una nuova avventura, avendo creato la nuova azienda Nothing ma, a quanto pare, ha ancora dei ricordi felici in OnePlus e nelle scorse ore ha pubblicato la sua personale recensione di OnePlus 11, con incluso un piccolo confronto con Nothing Phone (1).

Carl Pei definisce il dispositivo “bellissimo” e si sofferma su alcuni dettagli estetici che gli utenti potranno apprezzare, come le trame del modulo della fotocamera e il modo in cui i bordi del telefono lo fanno sembrare più sottile di quanto non sia in realtà.

Carl Pei non risparmia qualche critica allo smartphone, come quella relativa al modo in cui il modulo della fotocamera sembra collegato al resto della scocca ma, nel complesso, la sensazione che regala è decisamente premium.

Altre critiche arrivano per OxygenOS, l’interfaccia personalizzata di OnePlus che ora si basa su ColorOS e che, sempre a dire di Carl Pei, è più confusionaria di quella usata dall’azienda fino ad alcuni anni fa e non è esente da bug.

Prima di lasciarvi alla recensione vi ricordiamo la scheda tecnica dello smartphone:

Dimensioni: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

Peso: 205 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

Display: AMOLED LTPO 3.0 da 6,7” QHD+ (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 800 nit Luminosità di picco: 1300 nit (HDR) HDR 10+, Dolby Vision Protezione: Gorilla Glass Victus

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED, co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF e zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da 48 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 115° Registrazione video: 8K a 24 fps o 4K a 30 o 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 MP (f/2.45) a FF con EIS

Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, GPS dual band (L1+L5), NFC, USB Type-C 2.0

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, luce ambientale

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

Il verdetto di Carl Pei è che OnePlus 11 è un telefono nel complesso eccezionale anche se non ha “una vera identità”.

