I principali operatori telefonici italiani pubblicizzano grandi velocità di navigazione ma, ovviamente, i picchi vantati non sono disponibili in tutto il territorio, essendoci diversi elementi da considerare e che possono rendere più complicato il raggiungimento delle velocità promesse.

La disponibilità di una banda larga è sempre più importante non soltanto in ambito privato ma anche in quello lavorativo ed è per tale motivo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nota come AGCOM) ha da tempo avviato un percorso regolamentare volto a tutelare il diritto dell’utente finale ad avere ampia trasparenza informativa sulle prestazioni delle reti e sulla qualità fornita dagli operatori.

Ed è per tale motivo che è nata MisuraInternet Mobile, campagna volta a testare le velocità effettive garantite nelle principali città italiane dagli operatori telefonici più importanti (TIM, Vodafone e WINDTRE), affidata alla Fondazione Ugo Bordoni.

I risultati di MisuraInternet Mobile nel 2022

Stando a quanto è stato rilevato, il valore medio della velocità in download, per le misure statiche, risulta di circa 268 Mbps mentre la velocità in upload risulta di circa 49 Mbps mentre se si tiene conto delle misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità in download risulta di circa 169 Mbps e di circa 39 Mbps in upload.

Questi sono i risultati delle principali città italiane:

nella città di Roma la velocità in download è di 205 Mbps, quella in upload di 40 Mbps, rispetto ai 71 Mbps e ai 29 Mbps della campagna 2021

nella città di Milano la velocità in download è di 357 Mbps, quella in upload di 63 Mbps, rispetto ai 76 Mbps e ai 32 Mbps della campagna 2021

nella città di Napoli la velocità in download è di 251 Mbps, in upload è di 47 Mbps, rispetto ai 54 Mbps e ai 29 Mbps della campagna 2021

nella città di Torino la velocità in download è di 315 Mbps, in upload è di 53 Mbps, rispetto agli 82 Mbps e ai 35 Mbps della campagna 2021

nella città di Palermo la velocità in download è di 215 Mbps, in upload di 43 Mbps, rispetto ai 63 Mbps e ai 28 Mbps della campagna 2021

nella città di Bologna la velocità in download è di 291 Mbps, in upload è di 43 Mbps, rispetto ai 126 Mbps e ai 38 Mbps della campagna 2021

nella città di Firenze la velocità in download è di 245 Mbps, in upload di 49 Mbps, rispetto agli 83 Mbps e ai 30 Mbps della campagna 2021

nella città di Bari la velocità in download è di 291 Mbps, in upload di 53 Mbps, rispetto ai 91 Mbps e ai 38 Mbps della campagna 2021

Le elaborazioni complessive di MisuraInternet Mobile sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e WINDTRE evidenziano un significativo miglioramento nelle prestazioni misurate rispetto alla campagna di misurazione del 2021 e ciò grazie all’inserimento del 5G nel computo delle statistiche generali.

Potete trovare il documento completo con tutti i risultati seguendo questo link mentre avete la possibilità di controllare le velocità in ogni parte del Paese con l’apposito strumento (lo trovate qui).