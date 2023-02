Nei giorni scorsi OnePlus ha lanciato OnePlus 11R 5G, smartphone di fascia alta che arriva sul mercato con a bordo l’ultima versione disponibile dell’interfaccia personalizzata del produttore, ossia OxygenOS 13, basata su Android 13.

In occasione del lancio di questo smartphone, il team di OnePlus non ha fornito dettagli sul supporto software che sarà garantito agli utenti che decideranno di acquistarlo ma nelle scorse ore su Twitter sono arrivate le precisazioni che in tanti attendevano.

Ecco fino a quando sarà aggiornato OnePlus 11R 5G

Il team di supporto di OnePlus ha confermato che OnePlus 11R 5G potrà contare su 4 major update di Android e su 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ciò significa che chi acquisterà questo smartphone dovrebbe ricevere anche Android 17 (o qualunque sarà il nome della versione dell’OS che verrà rilasciata nel 2026) e potrà fare affidamento sulle patch di sicurezza fino al 2027.

Ricordiamo la scheda tecnica di OnePlus 11R 5G:

Dimensioni: 163,4 x 74,3 x 8,7 mm

Peso: 204 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), alluminio (frame laterale)

Display: 3D AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K (1.240 x 2.772 pixel) Frequenza di aggiornamento: variabile da 40 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 1.100 nit Luminosità di picco: 1.450 nit Gamma di colori: 100% DCI-P3 HDR10+

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

RAM: 8 GB o 16 GB LPDDR5X

Spazio di archiviazione: 128 GB o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED singolo Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione da 50 megapixel, apertura f/1.8, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Omnivision OV08D10) da 8 megapixel (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) Zoom: digitale 10x (niente zoom ottico) Risoluzione massima video: 4K a 60 fps (con OIS, 1080p a 60 fps)

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 megapixel (f/2.4) con HDR

Audio: stereo (doppio speaker), doppio microfono, Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA e NSA)/4G/3G/2G, VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP e LE), GPS, NFC, USB Type-C 2.0

Sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola, luce ambientale (intensità e temperatura colore)

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

Sistema operativo: Android 13 personalizzato con la OxygenOS 13

