Le Samsung Galaxy Buds Live sono in super offerta su Amazon a un prezzo davvero da non perdere. Le cuffie true wireless del produttore sud-coreano sono in sconto quasi dell’80% rispetto al prezzo di lancio: vediamo come potete approfittarne.

Offerta imperdibile per le Samsung Galaxy Buds Live

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie con una particolare conformazione a forma di “fagiolo” che promettono elevati livelli di comfort e al contempo un’esperienza audio di qualità. Offrono altoparlanti da 12 mm, tre microfoni che permettono di sfruttare la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento rapido a smartphone e altri dispositivi supportati.

Le cuffie godono di un’autonomia tra le 5,5 e le 8 ore di riproduzione continuata, che possono arrivare fino a 29 ore con ANC disattivato e le ricariche della custodia. Le Samsung Galaxy Buds Live non sono cuffie appena uscite (hanno debuttato nel 2020), ma costituiscono ancora un’ottima scelta, soprattutto al prezzo stracciato attuale. Hanno fatto il loro debutto sul mercato italiano al prezzo consigliato di 189 euro, ma grazie all’offerta Amazon e allo sconto del 76% potete acquistarle nella versione bianca a 39,99 euro con spedizione gratuita (vendute e spedite da Amazon). Se ne volete approfittare fareste bene a sbrigarvi, perché potrebbero andare esaurite in pochi minuti. In fondo potete consultare anche la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Buds Live in offerta

Se terminate, sono disponibili da Comet allo stesso prezzo in colorazione nera oppure Bianca. Aggiornamento: Comet ha alzato il prezzo a 49,99€.

