Il menu di condivisione di Android è senza dubbio uno dei più importanti punti di forza del sistema operativo mobile di Google anche se non è esente da difetti.

Uno di essi, per esempio, è rappresentato dalla possibilità per ciascuna applicazione di “personalizzare” il menu di condivisione con app specifiche verso le quali inviare i contenuti desiderati dagli utenti, senza tenere conto di quello generale di Android oppure di eventuali preferenze personali e/o cronologiche.

Stando a quanto è stato scoperto da Mishaal Rahman e condiviso su Twitter, un’importante novità a tal proposito è in arrivo con Google Chrome.

Un’importante novità in arrivo per Google Chrome per Android

Così come avviene per ogni browser, anche per Google Chrome la condivisione dei link rappresenta un momento importante dell’esperienza di utilizzo quotidiana e pare che nei progetti degli sviluppatori del colosso di Mountain View vi sia quello di abbandonare a breve il suo foglio di condivisione personalizzato.

In sostanza, grazie ad un apposito nuovo flag gli utenti di Google Chrome dovrebbero essere in grado di disabilitare l’hub di condivisione personalizzato del browser e rendere operativo il foglio di condivisione del sistema operativo Android.

Questo nuovo flag (chrome://flags/#share-sheet-migration-android) è già disponibile con la versione 112 di Google Chrome Canary e consente di passare dall’interfaccia Share Hub (prima immagine) a quella generale del foglio di condivisione di Android (seconda immagine):

C’è da tenere presente che con questo foglio di condivisione generale di Android gli utenti perdono alcune fuznionalità (per esempio, Google Chrome nel suo Share Hub ha una funzione che consente di generare un codice QR per il sito web che si sta condividendo) ma, nel complesso, si troveranno con un’interfaccia più omogenea a quella del sistema operativo.

Al momento questa è ancora una funzionalità sperimentale e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata nel canale stabile. Chi desidera provarla subito può installare Google Chrome Canary per Android attraverso il seguente badge: