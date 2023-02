Il team di WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento della versione beta dell’app per Android che corregge un bug che è stato accidentalmente introdotto nella precedente versione beta.

Qualche giorno fa il team di WhatsApp ha rilasciato la versione beta 2.23.4.3 di WhatsApp per Android che offre ai tester la possibilità di condividere fino a 100 media all’interno delle loro chat, tuttavia molti utenti hanno riscontrato un problema durante l’invio di emoji dopo l’installazione dell’update.

WhatsApp beta corregge il bug relativo alla tastiera emoji

Per diversi utenti la tastiera delle emoji è diventata completamente trasparente nelle build beta 2.23.4.3 e 2.23.4.4 dell’app WhatsApp, rendendo difficile scegliere un’emoji con alcuni sfondi, inoltre il bug è presente anche in altre sezioni dell’app dove è disponibile la tastiera emoji.

La correzione di questo bug avviene dopo aver installato l’ultima versione 2.23.4.5 di WhatsApp beta disponibile tramite Google Play Store.

Nella versione beta di WhatsApp è in sviluppo anche la possibilità di programmare le chiamate nelle chat e recentemente WhatsApp ha anche annunciato le novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato che diventeranno prossimamente disponibili per tutti gli utenti.

