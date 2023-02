Il team di WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento della versione beta dell’app per Android che introduce la possibilità di programmare le chiamate nelle chat di gruppo. Ecco come si presenta la nuova funzionalità.

WhatsApp beta sta sviluppando la possibilità di programmare le chiamate

WhatsApp sta attualmente lavorando a una nuova funzionalità che offre agli utenti la possibilità di programmare in anticipo le chiamate all’interno delle loro chat di gruppo per offrire maggiore praticità e flessibilità alle comunicazioni.

Come si può vedere nello screenshot catturato da WABetainfo gli utenti potranno scegliere un titolo, una data e un orario per la loro chiamata, assicurandosi che tutti nel gruppo sappiano quando avrà luogo senza bisogno di continui promemoria.

Questa funzionalità è particolarmente utile quando il gruppo sta pianificando un evento nel quale è necessaria la presenza di tutti.

La possibilità di programmare le chiamate all’interno delle chat di gruppo è attualmente in fase di sviluppo nella versione 2.23.4.4 di WhatsApp beta e al momento non sappiamo quando verrà resa disponibile.

Recentemente WhatsApp ha anche annunciato le novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato che diventeranno disponibili per tutti gli utenti.

