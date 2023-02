Si chiama Gadget Case ed è una nuova serie di custodie realizzate da Samsung per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23, lanciata ufficialmente la scorsa settimana.

Il colosso coreano è solito mettere a disposizione di chi intende acquistare i suoi smartphone più importanti delle custodie ufficiali e con la nuova generazione di telefoni top di gamma ha deciso di arricchire l’offerta con due cover che si caratterizzano per un design innovativo.

Ecco le custodie Gadget Case per Samsung Galaxy S23

La serie Gadget Case può contare su due modelli, uno in silicone e l’altro con una costruzione rugged, in modo da poter garantire agli utenti un livello di protezione aggiuntivo.

Ciò che rende particolari queste nuove custodie è il loro design modulare, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di attaccare ad esse vari accessori.

In particolare, le custodie Clear Gadget Case e Rugged Gadget Case vengono vendute con un anello che può essere usato come cavalletto ma gli utenti hanno la possibilità di sostituirlo con altri appositi accessori, venduti separatamente da Samsung.

Allo stato attuale non vi sono dettagli sui prezzi di tali accessori aggiuntivi né sulla loro disponibilità ma, stando a quanto è possibile apprendere dal materiale pubblicitario già emerso in Rete, gli utenti potranno per esempio scegliere di acquistare un piccolo treppiedi, completo di un pulsante di scatto da remoto della fotocamera.

Un’altra possibilità per gli utenti è quella di sostituire l’anello con un comodo porta carte di credito che può ospitare due carte contemporaneamente.

In attesa di scoprire quali altri accessori Samsung lancerà per tali custodie, possiamo farci un’idea del loro prezzo: negli Stati Uniti la custodia Clear Gadget viene venduta a 44,99 dollari mentre la custodia Rugged Gadget viene venduta a 69,99 dollari e ciò indipendentemente dal modello di Samsung Galaxy S23 usato.

