Acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless può essere un compito difficile, vista la grande quantità di modelli ormai disponibili sul mercato. Dare un’occhiata alle offerte del momento può essere di grande aiuto per cogliere l’occasione migliore, e oggi su Amazon ci sono cuffie OPPO e Samsung di qualità con sconti interessanti: parliamo di OPPO Enco X2 e Samsung Galaxy Buds Live.

Cuffie true wireless OPPO e Samsung in offerta su Amazon

Le OPPO Enco X2 sono le più costose del duo (attualmente) e sono state lanciate sul mercato italiano la scorsa estate (anche se la presentazione risale addirittura a fine febbraio 2022). Si tratta di cuffie in-ear di fascia alta sviluppate in collaborazione con Dynaudio, con doppi driver coassiali, diaframma a bobine vocali DCAA con sistema acustico SuperDBEE, certificazione Hi-Res Audio Wireless e codec Low Latency High-Definition Audio (LHDC) 4.0.

Le cuffie dispongono di un chip DAC ottimizzato che promette una potenza superiore rispetto ai modelli precedenti, e di un algoritmo Golden Sound che garantisce una migliore ottimizzazione: quest’ultimo è in grado di ricreare in pochi minuti un modello del canale uditivo dell’utente, regolando di conseguenza il suono e gli effetti. Non mancano la cancellazione attiva del rumore (fino a 45 decibel), la connessione Bluetooth 5.2 e la certificazione IP54 contro acqua e polvere. A livello di autonomia, le Enco X2 offrono fino a 40 ore di riproduzione (con le ricariche della custodia), oppure fino a 5 ore di musica con LHDC e cancellazione del rumore attiva.

Le OPPO Enco X2 sono state lanciate in Italia a luglio al prezzo consigliato di 199,99 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon a 129,99 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Per approfittarne potete seguire il link qui in basso:

Se non volete spendere più di 100 euro per le vostre prossime cuffie wireless, potete dare un’occhiata all’altra offerta disponibile in queste ore su Amazon. In sconto ci sono le Samsung Galaxy Buds Live, cuffie con conformazione a forma di “fagiolo” che promettono elevati livelli di comfort e un’esperienza audio di qualità. Dispongono di un altoparlante di 12 mm, di tre microfoni che permettono di sfruttare la tecnologia di cancellazione del rumore (ANC) e della connettività Bluetooth 5.0.

L’autonomia è tra le 5,5 e le 8 ore di riproduzione continuata, che possono arrivare fino a 29 ore con le ricariche della custodia e l’ANC disattivato. Le Samsung Galaxy Buds Live sono arrivate sul mercato nel 2020, ma costituiscono ancora un’ottima scelta al prezzo attuale. Lanciate a 189 euro, sono ora disponibili su Amazon a 49,99 euro nella colorazione nera. Per approfittarne potete seguire il link qui sotto:

