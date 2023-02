Continuiamo con gli approfondimenti dedicati a OnePlus 11, nuovo modello top di gamma che OnePlus ha presentato ufficialmente nei giorni scorsi.

Ebbene, per OnePlus 11 il produttore cinese ha deciso di dotare lo smartphone di una scocca capace di resistere agli schizzi e alla polvere e a livello globale ciò sarà confermato dalla certificazione IP64.

OnePlus 11 è a prova di polvere e schizzi

In sostanza, OnePlus 11 può essere considerato “a tenuta di polvere” (con una protezione completa contro l’ingresso di particelle di polvere) e resistente agli schizzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Il nuovo smartphone di OnePlus è meno resistente all’acqua rispetto a molti dei suoi concorrenti, che sono capaci di garantire agli utenti una protezione da immersione e ciò anche a prezzi inferiori (basti pensare ai modelli della serie Samsung Galaxy A).

In sede di presentazione ufficiale di OnePlus 11 c’è stata un po’ di confusione sulla certificazione IP64, in quanto non in tutti i Paesi le divisioni del produttore cinese sono state precise al riguardo e qualcuno ha pensato che potesse essere limitata ad alcuni mercati.

Questa è la scheda tecnica:

Dimensioni: 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

Peso: 205 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale)

Display: AMOLED LTPO 3.0 da 6,7” QHD+ (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 800 nit Luminosità di picco: 1.300 nit (HDR) HDR 10+, Dolby Vision Protezione: Gorilla Glass Victus

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

Memoria RAM: 8 o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED, co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da 50 megapixel (f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 megapixel (f/2.0) con PDAF e zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da 48 megapixel (f/2.2) con AF e angolo di visione a 115° Registrazione video: 8K a 24 fps o 4K a 30 o 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 megapixel (f/2.45) a FF con EIS

Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, GPS dual band (L1+L5), NFC, USB Type-C 2.0

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, luce ambientale

Batteria: unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

