Non si prospetta un gran bel periodo per gli utenti di telefonia mobile, oltre a dover sorbire tutta una serie di rincari nella vita quotidiana, si aggiungono adesso anche le tariffe degli operatori mobili. TIM ha comunicato, nella pagina “News e Modifiche contrattuali” del sito ufficiale, che a partire dal 13 aprile 2023 alcune offerte ricaricabili non più commercializzate subiranno dei rincari; l’operatore introduce inoltre la clausola inflazione.

2 euro al mese in più per alcune offerte

Alcuni clienti privati TIM di rete mobile stanno ricevendo nelle ultime ore degli SMS informativi da parte dell’operatore, questi hanno lo scopo di avvisare gli utenti di futuri rincari sulle proprie offerte telefoniche.

Non sono specificate per il momento le offerte coinvolte, ma dovrebbe trattarsi di piani ricaricabili non più in commercio; “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”, a partire dal 13 aprile 2023, alcuni utenti vedranno aumentare il costo della propria offerta di 2 euro al mese. Ecco un esempio di messaggio inviato dall’operatore:

Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo addebito successivo al 13 aprile 2023 la tua offerta TIM costerà 2 euro in più al mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale dei prezzi, a partire da aprile 2024. Verifica i contenuti della modifica contrattuale anche su on.tim.it/nwic o al 409164. Recesso o cambio operatore senza penali né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 13 aprile 2023. In alternativa, puoi scegliere una delle offerte TIM disponibili, tra cui anche la nuova TIM EASY che ha lo stesso costo mensile, gli stessi giga della tua attuale offerta e Minuti e SMS Illimitati ogni mese. L’offerta TIM EASY sarà soggetta ad adeguamento annuale dei prezzi, a partire da aprile 2024. Per attivare TIM EASY, invia un SMS gratuito al 40916 con testo OK ON entro il 5/3, verificando prima prezzi e condizioni dell’offerta anche su on.tim.it/nw23

I clienti hanno comunque facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza pagamento di penali o costi aggiuntivi oppure, in alternativa, possono passare ad una delle offerte alternative proposte da TIM, in ogni caso le offerte alternative possono prevedere lo stesso costo mensile dell’offerta coinvolta dalla rimodulazione, ma con eventuali bundle mensili differenti. Per aderire allo “scambio” di offerta, il cliente dovrà inviare un SMS gratuito al numero 40916 con testo “OK ON” entro il 5 Marzo 2023.

TIM inserisce la clausola di adeguamento per inflazione, si parte dal 1° aprile 2024

Il periodo è quello che è, ne siamo tutti ben consapevoli, ora oltre agli aumenti di cui sopra TIM annuncia l’introduzione della clausola di adeguamento per inflazione nelle proprie offerte, non solo per le nuove attivazioni, ma anche per le offerte destinatarie degli aumenti di cui sopra e per quelle alternative proposte dall’operatore. TIM giustifica con la seguente dichiarazione l’introduzione della nuova clausola:

I cambiamenti dello scenario macroeconomico recentemente intervenuti, con particolare riferimento ai costi energetici e delle materie prime, incidendo negativamente sull’equilibrio economico dei servizi forniti da TIM, rendono necessario, così come avvenuto in altri settori dell’economia italiana, prevedere un meccanismo predeterminato di adeguamento annuale dei prezzi praticati ai clienti finali.

In buona sostanza, a partire dal 1° aprile 2024, il canone mensile delle offerte in questione subirà un aumento con cadenza annuale, in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT; oltre a ciò TIM si riserva di applicare un ulteriore rincaro, per il quale il valore dell’inflazione viene maggiorato di un coefficiente fisso pari al 3,5%. L’aumento complessivo annuo, dato dalla somma dell’IPCA e del coefficiente di maggiorazione del 3,5%, non potrà superare il valore del 10%.

Ogni anno, con 30 giorni di anticipo (rispetto alla data del 1° aprile) l’operatore pubblicherà sul proprio sito un avviso, con le indicazioni del valore percentuale dell’aumento che sarà applicato, valore che sarà altresì comunicato ai clienti interessati tramite SMS.

Come esercitare il diritto di recesso gratuito

Come accennato in precedenza, i clienti hanno comunque facoltà di esercitare il diritto di recesso gratuito, qualora non volessero sottostare ai cambiamenti messi in atto dall’operatore; per fare ciò è sufficiente compilare direttamente online l’apposito modulo presente sul sito dell’operatore al seguente indirizzo, entro il 13 aprile 2023.

In alternativa è possibile:

inviare lo stesso modulo tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it

recarsi presso un negozio TIM

chiamare il 119

Potrebbe interessarti anche: La commissione UE approva i rincari disposti da TIM e WINDTRE