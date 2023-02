Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di febbraio 2023 per l’app Camera Assistant inclusa in Samsung Good Lock. La nuova versione 1.1.00.3 include una serie di nuove funzionalità per offrire un’esperienza ancora più straordinaria con la fotocamera degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23 che eseguono One UI 5.1.

Samsung Camera Assistant migliora la velocità di scatto e molto altro

L’opzione per l’attenuazione dell’immagine ora consente di scegliere fra tre livelli di intensità (Alta, Media, Disattivata) e una nuova opzione riduce la luminosità dello schermo trascorso un tempo di inattività impostato dall’utente durante la registrazione dei video, inoltre le opzioni timer multi-foto ora consentono di impostare l’intervallo di scatto e il numero di foto.

Un nuovo pulsante dell’otturatore ora permette di acquisire una foto al momento del tocco e non al rilascio, tuttavia applicando la pressione prolungata per effettuare scatti continui o video ora verrà comunque scattata anche una foto.

Il nuovo menù relativo alla velocità di cattura ora offre la possibilità di scegliere se dare priorità alla qualità, alla velocità o bilanciare tra velocità e qualità per gli scatti a 12 MP, mentre per quelli in alta risoluzione è possibile scegliere se dare priorità alla qualità oppure alla velocità.

Per poter usufruire di queste nuove funzionalità è sufficiente installare questo aggiornamento di Camera Assistant tramite Samsung Galaxy Store.

