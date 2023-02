Dal momento che oggi è il Safer Internet Day, Google ha condiviso tramite il blog ufficiale le sue ultime strategie volte a proteggere gli utenti dalle minacce online, presentando una nuova funzionalità di sicurezza che arriverà nella Ricerca Google.

Oggi Google ha annunciato che nei prossimi mesi inizierà a sfocare le immagini esplicite contenenti sangue, violenza o pornografia nella Ricerca Google come impostazione predefinita.

Nei prossimi mesi le immagini esplicite appariranno sfocate nella Ricerca Google

Il colosso di Mountain View afferma che questa nuova funzionalità sarà abilitata per impostazione predefinita anche se il filtro “SafeSearch” non è attivato, poiché l’obiettivo di Google è aiutare gli utenti a evitare di imbattersi in immagini indesiderate anche se sono maggiorenni. Tuttavia la società aggiunge che gli utenti con almeno 18 anni potranno disattivare questa impostazione in qualsiasi momento.

Altri servizi hanno già adottato lo stesso metodo di sfocatura delle immagini per censurare temporaneamente i contenuti espliciti senza rimuoverli completamente dai risultati della ricerca.

Nello stesso post Google ha anche annunciato una nuova playlist su YouTube Kids che insegna pratiche tecnologiche più sicure per bambini e famiglie, inoltre la società ha evidenziato i suoi strumenti di gestione delle password e altre funzionalità di sicurezza.

Google ha anche menzionato la sua collaborazione con National Parent Teacher Association (PTA) per sponsorizzare eventi locali “Be Internet Awesome” per genitori e famiglie in 50 campus scolastici e quattro regioni negli Stati Uniti.

Questi eventi sono progettati per promuovere conversazioni significative sulla crescita dei figli in un mondo online, fornendo allo stesso tempo ai genitori strumenti e risorse per aiutarli a insegnare ai propri figli argomenti importanti come la privacy e la sicurezza, come individuare le truffe e diffondere positività online.

