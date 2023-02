San Valentino si avvicina e Nothing lancia due bundle speciali dedicati agli innamorati che riguardano da vicino le cuffie Nothing Ear (stick). Sul sito ufficiale è possibile portarsi a casa queste ultime senza sovrapprezzo: vediamo come funzionano le promozioni.

Nothing Ear (stick) in regalo grazie ai bundle di San Valentino

Nothing è una compagnia giovane, che fino a questo momento ha lanciato tre prodotti: si tratta dello smartphone Nothing Phone (1) e delle cuffie Nothing Ear (1) e Nothing Ear (stick). Queste ultime sono le protagoniste delle offerte di San Valentino della compagnia fondata da Carl Pei, che prevedono due interessanti bundle. Per chi non le conoscesse, le Nothing Ear (stick) sono cuffie true wireless presentate a fine ottobre 2022, che offrono un design diverso dalle Ear (1): contrariamente a queste ultime non sono in-ear, risultando dunque l’ideale per chi non ama questa tipologia di prodotto, e non offrono la cancellazione del rumore.

Mettono a disposizione un’autonomia di riproduzione fino a 7 ore, che grazie alle ricariche della custodia possono salire fino a 29 ore. A bordo troviamo un custom driver dinamico da 12,6 mm, la tecnologia Bass Lock, in grado di misurare il canale uditivo e la posizione per regolare automaticamente la curva dell’equalizzatore, e la tecnologia Clear Voice, con la quale sfruttano i tre microfoni con un algoritmo che filtra i rumori di sottofondo (come il vento, ad esempio) per amplificare e rendere più chiara la voce durante le chiamate.

Nothing Phone (1) è uno smartphone Android che ha fatto parlare molto di sé in questi mesi: si tratta di un prodotto di fascia medio alta con display OLED da 6,55 pollici Full-HD+ e SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Offre una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 MP (principale e ultra-grandangolare), connettività 5G e batteria da 4500 mAh. La sua peculiarità è costituita dall’interfaccia Glyph, un esclusivo schema luminoso che può indicare l’arrivo di chiamate e notifiche.

I bundle Nothing pensati per San Valentino sono due:

cuffie Nothing Ear (stick) in regalo per chi acquista Nothing Phone (1)

per chi acquista Nothing Phone (1) due paia di cuffie Nothing Ear (stick) al prezzo di una (fino al 10 febbraio 2023)

Nothing fa sapere che la disponibilità di unità giornaliere di entrambi i bundle è limitata. Per procedere all’acquisto potete recarvi sul sito ufficiale dell’azienda seguendo il link qui in basso:

