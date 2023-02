Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni varie, ieri sera Samsung ha finalmente presentato l’attesissima serie Samsung Galaxy S23 e anche il team di OnePlus ha voluto dire la sua sui nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

Le frecciatine tra i vari produttori di smartphone sono piuttosto comuni e OnePlus non ha voluto risparmiare qualche battuta sui nuovi telefoni di Samsung e sul loro evento di lancio.

Del resto, c’è da tenere presente che proprio in questi giorni OnePlus si sta preparando al lancio globale del suo nuovo smartphone top di gamma, OnePlus 11, device che avrà proprio nei modelli della serie Samsung Galaxy S23 i rivali più temibili.

OnePlus non è rimasta estasiata per la serie Samsung Galaxy S23

Il team della divisione statunitense di OnePlus ha deciso di commentare l’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S23 su Twitter, lanciando qualche frecciatina qui e là.

E così, dato che buona parte dell’evento è stata dedicata alle novità del comparto fotografico degli smartphone di Samsung e alla qualità che tali telefoni saranno in grado di garantire, il team di OnePlus ci ha tenuto a sottolineare che un bravo regista è capace di fare sembrare buona qualsiasi fotocamera.

Our hottest takes about #SamsungUnpacked, a 🧵1/ — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) February 1, 2023

Altre critiche rivolte dal team di OnePlus riguardano la quasi assenza di novità estetiche rispetto alla precedente generazione, la decisione di Samsung di non includere nella confezione di vendita un caricabatterie e, ovviamente, i prezzi di listino, ritenuti dal team del produttore cinese ingiustificati.

Ed è proprio il prezzo uno degli argomenti più “caldi” usati da OnePlus per preparare il campo all’arrivo di OnePlus 11, che sarà lanciato a livello globale la prossima settimana.

Resta da capire se OnePlus 11 sarà davvero in grado di tenere testa alla serie Samsung Galaxy S23 e se il suo prezzo globale sarà così competitivo (anche tenendo conto delle eventuali differenze in termini di prestazioni) rispetto a quelli dei modelli del colosso coreano.

AGGIORNAMENTO: anche Carl Pei, CEO di Nothing, ha preso in giro Samsung per le novità della serie Galaxy S23 per quanto riguarda il design.