Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android.

Le novità della versione 2.23.3.13 di WhatsApp Beta per Android

Date le tante novità introdotte via via dagli sviluppatori, per gli utenti potrebbe essere complicato restare informati su tutte le nuove funzioni disponibili ed è qui che entrano in gioco gli avvisi, appositamente studiati per fornire informazioni su una funzione implementata di recente.

Lo scorso anno è stata introdotta la possibilità di condividere file di dimensioni fino a 2 GB ma probabilmente tale funzionalità non ha ottenuto la popolarità sperata dal team di WhatsApp, almeno ciò è quanto suggerisce l’implementazione di un apposito avviso informativo nella versione 2.23.3.13 beta.

In pratica, gli sviluppatori stanno lavorando a un nuovo banner in-app da introdurre all’interno della sezione che permette agli utenti di sfogliare i documenti, il quale avrà il compito di informarli che è possibile condividere documenti e file fino a 2 GB di dimensione, incoraggiando così più persone a provare tale funzionalità.

Questo nuovo banner è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà messo a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.3.13 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

