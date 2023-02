HONOR ha in programma di presentare molti nuovi dispositivi al MWC in programma il 27 febbraio, tra i quali spiccano gli smartphone della serie HONOR Magic 5 per il mercato globale. Oggi sono trapelate sul Web le specifiche dettagliate, i render e il prezzo di HONOR Magic 5 Lite.

Ecco i presunti render, specifiche e prezzo di HONOR Magic 5 Lite

L’informatore SnoopyTech ha condiviso tramite Twitter la presunta scheda tecnica ufficiale dello smartphone HONOR Magic 5 Lite completa di immagini del dispositivo e quello che sarebbe il suo prezzo per l’Europa.

Secondo quanto riportato HONOR Magic 5 Lite sfoggerebbe un display OLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, gamma di colori DIC-P3 al 100% e luminosità di picco di 800 nit.

Il dispositivo sarebbe trainato dal chipset Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ed eseguirebbe l’interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Sul fronte della fotografia HONOR Magic 5 Lite offrirebbe una fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre il comparto fotografico posteriore sarebbe composto da un sensore principale da 64 megapixel, un obiettivo grandangolare da 5 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

La connettività includerebbe Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, doppia SIM con funzionalità 5G e un connettore USB-C, inoltre lo smartphone sarebbe disponibile nelle tre opzioni di colore Titanium Silver, Emerald Green e Midnight Black.

Lo smartphone HONOR includerebbe uno scanner di impronte digitali sotto il display, misurerebbe 161,6 x 73,9 x 7,9 mm e peserebbe 175 grammi, inoltre sarebbe alimentato da una batteria da 5.1000 mAh con ricarica rapida da 40 W. Il leaker afferma che il prezzo di HONOR Magic 5 Lite in Europa sarebbe di 369 euro.

