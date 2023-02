Continua imperterrita l’evoluzione di WhatsApp, la popolare app di messaggistica, con il team di sviluppo che aggiunge via via ulteriori novità, dapprima in WhatsApp Beta e poi, raggiunta la maturità, anche sul canale stabile.

L’ultima novità in ordine cronologico è in via di distribuzione per coloro che eseguono la più recente versione in anteprima dell’app e riguarda le informazioni delle chat di gruppo.

WhatsApp Beta introduce una novità per i gruppi

Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato la versione 2.23.3.9 di WhatsApp Beta per Android; il nuovo aggiornamento, come anticipato, introduce una piccola novità per le chat di gruppo.

Più nello specifico, dopo avere installato l’ultima versione in anteprima della popolare app di messaggistica, potreste riscontrare un paio di cambiamenti nella sezione informazioni di un gruppo (ovvero “Info gruppo”), con l’obiettivo di rendere più precise le informazioni di un gruppo stesso e migliorare l’esperienza utente:

Il campo “Oggetto” (ovvero il nome del gruppo stesso) passa da 25 caratteri a 100 caratteri

Il campo “Descrizione del gruppo” passa da 512 caratteri a 2048 caratteri

Il team di sviluppo di WhatsApp ha quindi fornito un maggior numero di caratteri che possono essere inseriti quando si scelgono l’oggetto del gruppo e la descrizione del gruppo stesso: nel primo caso, gli amministratori avranno maggiore libertà quando andranno a rinominare un gruppo; nel secondo caso, gli amministratori potranno descrivere in maniera più chiara, ai partecipanti, i propositi del gruppo, specie quando esso è collegato ad una Community.

Come segnalato dal portale specializzato WaBetaInfo, attualmente la funzionalità è in distribuzione graduale (lato server) e potrebbe non essere disponibile per tutti. Eseguire la versione 2.23.3.9 di WhatsApp Beta è comunque una condizione necessaria affinché la novità si possa sfruttare.

Secondo WaBetaInfo, la novità viene prima distribuita a coloro che installano l’app attraverso il Programma Beta ufficiale e, in secondo luogo, verrà distribuita anche a coloro che installano manualmente i pacchetti APK dell’app. Nelle prossime 24 ore, la novità potrebbe essere estesa a tutti gli utenti che eseguono la più recente versione in anteprima di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp e testare le ultime novità in anteprima

Per non perdervi le ultime novità introdotte sulla versione stabile di WhatsApp per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: per farlo, è possibile seguire la classica procedura di verifica della presenza di aggiornamenti o, in alternativa, cliccare sul badge sottostante per aggiornare o scaricare l’app.

Qualora siate desiderosi di testare in anteprima le novità che verranno presto introdotte sul canale stabile, potete invece scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta: per farlo, è necessario iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

