Brutta notizia per gli utenti, Kena Mobile, operatore virtuale facente capo a TIM, ha rimosso da alcuni giorni la dicitura “per sempre” dalle proprie offerte telefoniche, dicitura con la quale l’operatore si impegnava a non effettuare rimodulazioni tariffarie.

In futuro Kena Mobile potrebbe rimodulare le proprie offerte

La dicitura “per sempre” era stata inizialmente introdotta nelle offerte dell’operatore a inizio 2021, salvo essere stata rimossa a partire dal 25 gennaio 2023, contestualmente all’introduzione del nuovo portafoglio di offerte dell’operatore.

Con tale dicitura, Kena si impegnava a non avvalersi della facoltà di effettuare modifiche unilaterali del contratto telefonico, come tra l’altro riportato nei documenti di trasparenza tariffaria dell’operatore:

in deroga all’articolo 8.1 delle ‘Condizioni Generali di Contratto e condizioni d’Uso della SIM Kena Mobile’, le condizioni economiche di questa offerta non verranno modificate rinunciando pertanto TIM ad avvalersi della possibilità prevista dalla normativa vigente (Articolo 70.4, D. Lgs. 259/2003, Articolo 6 Del. 519/CONS).

Come detto Kena Mobile ha attualmente rimosso tale dicitura da tutte le offerte e qualsiasi riferimento dal sito web ufficiale, la nuova politica dovrebbe applicarsi solo ai nuovi clienti, mentre coloro i quali avevano sottoscritto in precedenza un’offerta con “per sempre” non dovrebbero subire alcuna conseguenza.

L’eliminazione della dicitura non implica necessariamente che i futuri clienti dell’operatore saranno soggetti a rimodulazione delle proprie offerte tariffarie, ma è comunque una possibilità che non si può escludere. Che Kena voglia prendere esempio da altri e diventare a sua volta un rimodulatore seriale? Lo scopriremo con il tempo.

