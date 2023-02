Con il lancio di Google Play Giochi per PC lo scorso anno, il colosso di Mountain View ha introdotto una nuova icona per questo popolare servizio, che inizia ad arrivare anche nell’applicazione dedicata ai dispositivi Android.

Del resto, le modifiche delle icone non sono una novità per Google, che ad esempio nel 2016 ha deciso di ridisegnare tutta la famiglia di loghi dei servizi Google Play.

Inoltre, nel corso degli anni il colosso di Mountain View ha anche apportato delle importanti sostituzioni ai vari servizi offerti: per esempio, Google Play Music è stato sostituito da YouTube Music, Google Play Edicola è diventato Google News e Google Play Film è ora Google TV.

Ad oggi, la famiglia di servizi Google Play ne include soltanto tre, ossia Google Play Store, Google Play Libri e Google Play Giochi.

Ecco come cambia l’icona di Google Play Giochi

Quando nel 2022 il colosso di Mountain View ha lanciato ufficialmente Google Play Giochi per PC, ha sfruttato l’occasione per implementare la nuova icona del servizio, frutto di una lunga evoluzione.

Il nuovo logo è rappresentato dal lato destro di un controller di gioco inserito in un triangolo, con uno sfondo che presenta una tonalità di verde più scura mentre l’icona interna è chiara (c’è anche una variante in cui il controller è trasparente ed è posizionato su uno sfondo nero).

Con la versione 2023.01.40470 di Google Play Giochi per Android questo nuovo logo sbarca anche sul sistema operativo mobile del colosso di Mountain View mentre non sembrano esservi al momento altre novità per quanto riguarda il servizio.

A seguire il vecchio e il nuovo logo del servizio:

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile di Google Play Giochi per Android, potete fare riferimento alla relativa pagina di APK Mirror (la trovate seguendo questo link).

L’app è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: