La categoria di applicazioni per il monitoraggio delle attività che promettono premi ha recentemente riscosso un enorme successo sul Play Store di Google, poiché ha totalizzato oltre 20 milioni di installazioni sui dispositivi Android.

Questa categoria di applicazioni si promuovono come app per la salute, contapassi e buone abitudini, promettendo di offrire agli utenti ricompense per rimanere attivi, ma secondo un rapporto dei ricercatori di Dr. Web i premi potrebbero essere impossibili da incassare o essere resi disponibili solo parzialmente dopo aver costretto gli utenti a ottenere una gran quantità di premi o a sorbirsi un gran numero di annunci pubblicitari.

Tra le app di questo tipo più scaricate vengono citate Lucky Step – Walking Tracker (10 milioni di download), WalkingJoy (5 milioni di download) e Lucky Habit: health tracker (5 milioni di download), con l’aggiunta che queste comunicano con lo stesso indirizzo del server remoto, indicando un operatore o sviluppatore comune.

Dr. Web riferisce che una versione precedente di Lucky Step – Walking Tracker offriva la possibilità di convertire i premi in-app in buoni regalo che gli utenti potevano utilizzare per acquistare beni nei negozi online reali, ma che nelle versioni recenti dell’app questa opzione è stata rimossa, inoltre alcune recensioni su Google Play Store hanno affermato che l’app funge da adware caricando annunci a schermo intero allo sblocco dello schermo ignorando anche le finestre attive.

Un altro esempio simile è l’app Wonder Time (500.000 download) che promette premi in denaro reale completando varie attività come l’installazione di applicazioni e giochi aggiuntivi, tuttavia i token che gli utenti ricevono per ogni azione sono irrisori rispetto alla soglia minima di prelievo dei guadagni impostata dallo sviluppatore.

Attenzione alle app che promettono premi, potrebbero essere malware

Nello stesso rapporto Dr. Web ha inoltre segnalato che su Google Play sono state trovate app di phishing camuffate che hanno raggiunto complessivamente oltre 450.000 download.

Le app di gioco dannose osservate da Dr. Web sono le seguenti:

Golden Hunt – 100,000 download

– 100,000 download Reflector – 100,000 download

– 100,000 download Seven Golden Wolf blackjack – 100,000 download

– 100,000 download Unlimited Score – 50,000 download

– 50,000 download Big Decisions – 50,000 download

– 50,000 download Jewel Sea – 10,000 download

– 10,000 download Lux Fruits Game – 10,000 download

– 10,000 download Lucky Clover – 10,000 download

– 10,000 download King Blitz – 5,000 download

– 5,000 download Lucky Hammer – 1,000 download

Nel caso risultassero installate, le app di cui sopra devono essere immediatamente rimosse, inoltre è utile eseguire una scansione con un antivirus per individuare e rimuovere eventuali residui potenzialmente dannosi.

Potrebbe interessarti: Migliori antivirus Android del 2023