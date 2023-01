Una nuova ricerca condotta da Uswitch ci svela quali sono le app Android e iOS che crashano con maggiore frequenza, causando le lamentele dei rispettivi utenti e garantendo così un’esperienza complessiva non all’altezza delle aspettative.

In particolare, il team di ricercatori ha analizzato le app più popolari e le ha classificate in base al numero di interruzioni segnalate per milione di download in un dato mese, tenendo in considerazione anche le segnalazioni e le valutazioni degli utenti e rendendo i risultati ancora più affidabili attraverso apposite ricerche su Google che riportano un’interruzione per le varie app.

Ecco quali sono le app Android più instabli

Tra le applicazioni più popolari soggette al maggior numero di crash vi sono anche delle insospettabili, incluse varie app di social network e servizi di messaggistica.

Questo è l’elenco delle applicazioni popolari che di frequente fanno arrabbiare gli utenti:

Facebook

YouTube

Twitter

McDonalds

Tinder

Uber

Discord

Amazon

WhatsApp

Instagram

Spotify

Twitch

Telegram

Gmail

Snapchat

Il titolo di app più instabile e che si blocca più spesso è Facebook, già particolarmente criticata per il grande quantitativo di memoria occupata, per le attività in background e per il rallentamento generale del device che causa.

La seconda applicazione più instabile è YouTube, che pare lo scorso anno abbia fatto il pieno di ricerche su Google relative a blocchi e problemi vari.

Con riferimento agli arresti anomali e alle interruzioni effettive segnalati per milione di download, il primo posto della classifica spetta a Twitter e ciò vale sia per Android che per iOS (195 problemi di app segnalati per ogni milione di download mensili).

E se vi state chiedendo quale sia l’applicazione più stabile, sia su Android che su iOS la risposta è Zoom (ciò almeno per quanto riguarda gli arresti anomali o le lamentele degli utenti), il cui team di sviluppatori pare sia in grado di garantire un’esperienza decisamente positiva e affidabile.