Mancano ancora diversi mesi al rilascio di Android 14 e la precedente versione del sistema operativo di Google è stata installata soltanto su una piccola parte dei device supportati ma il mondo della tecnologia corre molto veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se in Rete continuino a susseguirsi le anticipazioni sulla prossima versione dell’OS del colosso di Mountain View.

Ebbene, pare che per contribuire a ridurre la diffusione di malware, Android 14 inizierà a bloccare completamente l’installazione di app destinate a versioni obsolete di Android.

Con Android 14 potrebbe arrivare un’importante novità per la sicurezza

Ormai da anni le linee guida per il Google Play Store richiedono che gli sviluppatori Android mantengano aggiornate le loro app per utilizzare le ultime funzionalità e misure di sicurezza della piattaforma e di recente sono state aggiornate, in modo da includere tra i requisiti minimi che le nuove app abbiano come target almeno Android 12.

Fino ad oggi questi requisiti minimi del livello API si sono applicati soltanto alle app destinate al Google Play Store mentre uno sviluppatore che desidera creare un’app per una versione precedente dell’OS può aggirare tale regola e chiedere ai propri utenti di installare manualmente il relativo file APK.

Stando a quanto si apprende da una modifica del codice appena pubblicata, Android 14 è impostato per rendere i requisiti API più severi, tanto da bloccare completamente l’installazione di applicazioni obsolete.

In sostanza, tale modifica pare che sia in grado di impedire agli utenti di eseguire il sideload di specifici file APK e, allo stesso tempo, di impedire anche agli app store di installare queste applicazioni.

Inizialmente i dispositivi Android 14 bloccheranno solo le app destinate a versioni Android particolarmente vecchie ma nel corso del tempo il piano è quello di aumentare la soglia ad Android 6.0 (Marshmallow). Probabilmente spetterà a ciascun produttore di dispositivi decidere la soglia per le app obsolete o se abilitarla del tutto.

Bloccando queste app obsolete, Google spera di riuscire a frenare la diffusione di app malware su Android, che spesso prendono di mira proprio le versioni precedenti dell’OS per aggirare le protezioni implementate solo nelle applicazioni più recenti.

Ad ogni modo, se per qualsiasi motivo si volesse installare un’applicazione obsoleta, sarà possibile farlo tramite un nuovo flag.