Mentre siamo in attesa della presentazione ufficiale della serie Galaxy S23, fissata per l’evento Unpacked del 1° febbraio 2023, diamo un’occhiata a quello che dovrebbe essere uno dei prossimi esponenti della fascia media del produttore: stiamo parlando del presunto Samsung Galaxy M54 5G, uno smartphone che potrebbe essere lanciato nelle prossime settimane.

Samsung Galaxy M54 5G si avvicina: ecco il design

Già abbiamo avuto modo di parlare di Samsung Galaxy M54 5G, ma sembra che le ultime indiscrezioni risultino in leggera controtendenza. Inizialmente i rumor parlavano del possibile utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 888, ma sembra che in realtà sarà integrato il chipset Samsung s5e8835 (questa la sigla sulla base del passaggio da Geekbench), che potrebbe corrispondere all’Exynos 1380 (forse lo stesso di Galaxy A54). Al fianco di quest’ultimo dovrebbero prendere posto 8 GB di RAM, ma purtroppo non ci sono nuove indicazioni a livello hardware.

Basandoci sulle indiscrezioni dello scorso ottobre, che però parlavano di Snapdragon 888, potrebbero esserci uno schermo flat da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP, una fotocamera anteriore da 32 MP integrata con un piccolo foro nello schermo, e una enorme batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 25 W (cablata).

Grazie ai render trapelati in queste ore attraverso MySmartPrice, possiamo mostrarvi quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy M54 5G. Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato in due colorazioni, una blu scura e una a gradiente, decisamente più vistosa.

Abbiamo fotocamere disposte a “semaforo” e incastonate direttamente nella scocca (in policarbonato), affiancate dal flash LED. Lo schermo è piatto, con cornici sottili (il bordo in basso è un po’ più spesso degli altri), e il sensore d’impronte sembra integrato nel tasto di accensione e spegnimento. Il lato sinistro sembra sgombro, a eccezione del carrellino per le SIM.

Questo è tutto quello che sappiamo finora su Samsung Galaxy M54 5G. Per il momento non abbiamo conferme sulla possibile commercializzazione italiana, anche se visto quanto fatto coi predecessori siamo ottimisti. Per saperne di più dovremo aspettare le prossime settimane. Del resto, il produttore è attualmente concentrato sui nuovi flagship.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A04S