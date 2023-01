Unieuro dà inizio alla settimana con un’offerta imperdibile dedicata alle Samsung Galaxy Buds Live. In questo momento, infatti, è possibile acquistare le cuffie true wireless di casa Samsung, nella colorazione nera, con uno sconto del 70% rispetto al listino a cui si va a sommare un extra sconto del 5% per chi sceglie di affidarsi allo store online di Unieuro. La doppia promo si traduce in un’offerta da cogliere al volo. Ecco i dettagli completi:

Samsung Galaxy Buds Live: in offerta da Unieuro a meno di 50 euro

Le Samsung Galaxy Buds Live possono essere acquistate da Unieuro al prezzo scontato di 47,49 euro invece che 169,99 euro. Si tratta di una doppia promozione. Unieuro, infatti, sconta del 70% le cuffie true wireless di casa Samsung garantendo, inoltre, un ulteriore extra sconto del 5% in esclusiva per chi completa l’acquisto tramite lo store online. In questo modo, il prezzo effettivo si riduce di oltre 122 euro.

La versione in offerta delle Galaxy Buds Live è quella nera. Gli auricolari, ricordiamo, presentando un design ergonomico e oramai iconico che si accompagna a prestazioni di fascia decisamente superiore, con la presenza anche della Cancellazione Attiva del Rumore in grado di eliminare i rumori di fondo.

Per migliorare la qualità in chiamata, invece, gli auricolari integrano un sistema a tre microfoni a cui si affiancano una serie di tecnologie pensate per ottimizzare la resa audio. Le Buds Live, inoltre, integrano speaker da 12 mm. Da notare anche un’autonomia particolarmente elevata con 6 ore di riproduzione continuata oltre che 21 ore di autonomia complessiva (considerando anche la ricarica extra garantita dalla custodia).

Con la promozione di Unieuro, quindi, acquistare le Samsung Galaxy Buds Live conviene ancora di più. La promozione è in corso in questo momento sullo store online. Ricordiamo che il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal oppure con Klarna, e che è possibile anche optare per la consegna gratuita in negozio.

Vi lasciamo il link qui di seguito per sfruttare l’offerta:

>> Acquista le Samsung Galaxy Buds Live a 47,49 euro da Unieuro <<