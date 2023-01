Se siete intenzionati all’acquisto di un nuovo tablet, magari con un ampio display che vi consenta di fruire con maggior piacevolezza dei vostri contenuti multimediali preferiti, HONOR potrebbe avere l’offerta che fa per voi. Sul sito ufficiale dell’azienda infatti, l’ultimo modello HONOR Pad 8, beneficia di un gradito sconto.

HONOR Pad 8 è in sconto sul sito ufficiale

Il tablet in questione è stato presentato ufficialmente quest’estate, ed è arrivato anche nel nostro mercato intorno al mese di ottobre; il dispositivo si presenta con un ampio display da 12 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200), più che adatto per consentire lo svolgimento di qualsiasi operazione.

Sotto il cofano troviamo, ad alimentare il tutto, il processore Snapdragon 680, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna per il modello in offerta. Il dispositivo include anche due fotocamere, una frontale e una posteriore, da 5 MP, ed è alimentato da una batteria da 7.250 mAh.

Di seguito le specifiche tecniche complete:

display da 12 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), certificazione TÜV Rheinland, luminosità massima di 350 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa-core con GPU Adreno 610

6 GB di RAM

128 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 5 MP

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

8 altoparlanti, HONOR Histen sound, DTS:X Ultra

batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W

Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1

dimensioni: 278,54 × 174,06 x 6,9 mm

peso: 520 grammi

Come detto in apertura il tablet, che nella configurazione 6 GB + 128 GB avrebbe un prezzo di listino di 349,90 euro, è attualmente in offerta limitata: per i prossimi 8 giorni infatti potrete acquistare un nuovo HONOR Pad 8 al costo di 299,90 euro, beneficiando dunque di uno sconto del valore di 50 euro. Sul sito ufficiale dell’azienda è inoltre possibile acquistare il dispositivo pagandolo in 3 rate da 99,97 euro.

Siete interessati al dispositivo in questione? Se sì non perdete tempo e cliccate sul link sottostante per acquistare il vostro nuovo HONOR Pad 8, se infatti la promozione è teoricamente valida per altri 8 giorni, le unità a disposizione potrebbero essere limitate.

Acquista HONOR Pad 8 sul sito ufficiale al costo di 299,90 euro

