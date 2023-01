Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5a sono due smartphone quasi identici dal punto di vista estetico e hanno dimensioni comparabili e in tanti probabilmente si sono chiesti se sia possibile usare le componenti interne di uno di essi sull’altro e viceversa.

Ebbene, un utente su Reddit che possiede Google Pixel 4a 5G pare che si sia posto la stessa domanda e abbia deciso di scoprire se la batteria di Google Pixel 5a possa essere montata e usata normalmente sul suo telefono.

Un Google Pixel 4a 5G con la batteria di Google Pixel 5a

L’utente in questione, nel momento in cui ha scoperto che la batteria del suo Google Pixel 4a aveva un problema, ha deciso di provare a sostituirla usando quella di un Pixel 5a e, portato a compimento tale esperimento, ha scoperto che la batteria dello smartphone più recente funziona sull’altro modello.

La batteria di Google Pixel 5a è 0,4 mm più spessa e 4,5 mm più lunga di quella di Google Pixel 4a 5G mentre la sua larghezza è inferiore di 1,4 mm e, pertanto, l’utente è riuscito a riposizionare lateralmente il BMS (Battery Management System) e sostituire con successo la batteria del suo dispositivo (sfruttando così lo spazio extra guadagnato dalla minore larghezza della nuova batteria).

C’è da tenere presente che la batteria di Google Pixel 4a 5G ha una capacità di 3.885 mAh mentre quella di Google Pixel 5a ha una capacità di 4.680 mAh e, in sostanza, il passaggio alla nuova batteria ha permesso all’utente in questione di ottenere circa il 17% di autonomia in più (incremento che nei fatti dovrebbe essere ancora maggiore se si tiene conto del fatto che la batteria sostituita pare che fosse in fase di deterioramento).

Ovviamente operazioni di questo tipo non solo invalidano la garanzia offerta dal produttore ma sono anche riservate esclusivamente a persone che siano sufficientemente esperte nella riparazione di dispositivi elettronici.