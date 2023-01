Se state valutando l’acquisto di un nuovo smartwatch dovreste assolutamente dare uno sguardo all’offerta disponibile su Amazon in queste ore, che si va a combinare con un bel coupon da 30 euro. La promozione riguarda Amazfit T-Rex Pro, un prodotto dedicato soprattutto agli amanti dell’attività all’aria aperta: vediamo come potete portarvelo a casa a un super prezzo.

Amazfit T-Rex Pro in super offerta su Amazon con questo coupon

Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch pensato per chi ama l’avventura e necessita di un compagno che possa funzionare in qualsiasi situazione, o quasi. Mette a disposizione uno schermo AMOLED circolare da 1,3 pollici a risoluzione 360 x 360 (con supporto alla funzione Always On), protetto da vetro temperato con una finitura che non trattiene impronte. La cassa è realizzata in policarbonato e integra un BioTracker 2 con sensore ottico per il rilevamento del battito cardiaco, accelerometro a tre assi, giroscopio a tre assi, sensore geomagnetico, sensore di luminosità e altimetro barometrico. Non manca il sistema di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch offre la resistenza a immersioni fino a 10 ATM, ma anche connettività Bluetooth (per il collegamento allo smartphone Android o iOS attraverso l’app Zepp), GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. La batteria da 390 mAh consente di raggiungere un’autonomia tra i 9 e i 18 giorni in base all’utilizzo: l’uso continuativo del GPS può raggiungere le 40 ore, più che sufficienti se praticate attività sportive (più di 100 quelle supportate) o persino sport estremi.

La resistenza è garantita dalla certificazione di 15 diversi test a livello militare. T-Rex Pro non teme alcun utilizzo e può essere sfruttato per fare di tutto: con Firstbeat potete valutare numerosi parametri, come il massimo assorbimento di ossigeno, i tempi di recupero o il carico di allenamento, per capire quando prendere una pausa o intensificare il ritmo. L’algoritmo ExerSense può riconoscere autonomamente otto modalità sportive, registrandone i dati senza che l’utente debba intervenire. Non manca la valutazione dello stato di salute grazie all’indicatore PAI (Personal Activity Intelligence), che raccoglie i dati e restituisce all’utente un valore numerico che indica salute e prestanza fisica. Disponibile poi la funzione SomnusCare, pensata per monitorare il sonno e aiutare a risolvere eventuali problemi di respirazione.

Amazfit T-Rex Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 169,90 euro ed è attualmente disponibile in offerta su Amazon a 119,90 euro: grazie a un coupon da 30 euro potete acquistare la versione Grey a 89,90 euro, con spedizione gestita da Amazon stessa. Il venditore ha il 100% dei feedback positivi. Il coupon è disponibile fino al 30 gennaio 2023, salvo esaurimento. Per procedere potete cliccare sul link qui sotto, mentre più in basso potete trovare la nostra recensione.

Acquista Amazfit T-Rex Pro in offerta con coupon

Leggi anche: Recensione Amazfit T-Rex Pro