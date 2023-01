Redmi Note 10S e OPPO A94 5G sono protagonisti di due offerte bomba, a disposizione sul sito Carrefour. Si tratta senza dubbio dei migliori prezzi attualmente disponibili online per i due smartphone di fascia media, e nel caso siate interessanti vi consigliamo di sbrigarvi a procedere all’acquisto, visto che potrebbero andare esauriti in poco tempo.

Offerte da non perdere per Redmi Note 10S e OPPO A94 5G da Carrefour

Redmi Note 10S non è uno smartphone di primissimo pelo, ma a questa cifra non potete lasciarvelo sfuggire. Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FullHD+ e il SoC MediaTek Helio G955 octa-core con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (in questa versione in offerta). Lato connettività abbiamo il classico supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, GPS, GLONASS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. Non manca il doppio speaker per audio di buona qualità, e la generosa batteria da 5000 mAh può contare sulla ricarica rapida a 33 W. A livello fotografico troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per le macro e la profondità di campo. Per i selfie ci sono invece 13 MP.

OPPO A94 5G offre un display AMOLED 20:9 a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici con refresh rate di 60 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 800U octa core, con 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD fino a 256 GB) e supporto alla connettività 5G. Il comparto fotografico è composto da un totale di cinque sensori: sul retro troviamo principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e per i ritratti da 2 MP, mentre frontalmente è presente un sensore da 16 MP. La batteria è da 4310 mAh, con supporto alla ricarica rapida VOOC Flash Charge a 30 W.

Redmi Note 10S è stato lanciato al prezzo consigliato di 279 euro per la versione 6-128 GB, ma potete acquistarlo sul sito Carrefour a 149 euro fino al 31 gennaio 2023 (salvo esaurimento scorte). OPPO A94 5G è arrivato in Italia nella primavera 2021 al prezzo consigliato di 369,99 euro, ma adesso potete portarvelo a casa a 199 euro, sempre fino al 31 gennaio 2023 (esaurimento scorte permettendo). Vi lasciamo ai link per l’acquisto:

Acquista Redmi Note 10S

Acquista OPPO A94 5G

