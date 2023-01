Benessere digitale è un’app Android messa a disposizione da Google che consente di monitorare in modo molto preciso quanto e come si utilizza lo smartphone ogni giorno, in modo aiutare gli utenti a diventare consapevoli delle loro abitudini digitali.

L’ultima versione beta 1.5 dell’app Benessere digitale è ora in fase di lancio con una nuova opzione per la modalità Focus ideata per evitare distrazioni e la rimozione di una funzionalità che era in fase di sviluppo.

La modalità Focus presto potrà essere messa in ferie

Esaminando il codice dell’ultima versione beta dell’app Benessere digitale, il team di 9To5Google ha dedotto che quando la modalità Focus è attiva come programmata, presto sarà possibile concedere una pausa più estesa ma comunque temporanea a questa modalità.

Questa nuova opzione evita di dover eliminare completamente il programma preimpostato e di ricordarsi di riconfigurarlo successivamente se non si desidera che la modalità Focus venga richiamata quotidianamente durante una pausa lunga come quando ci si trova in vacanza.

Purtroppo questa funzionalità non risulta ancora attiva nella beta 1.5.500315346 dell’app Benessere Digitale rilasciata oggi.

Nella nuova beta dell’app non risulta più disponibile la funzionalità sperimentale chiamata Unlock Clock che mostrava uno sfondo animato dal numero di volte che l’utente aveva sbloccato lo smartphone durante il giorno. Più recentemente Benessere Digitale ha aggiunto il widget per tenere in vista le informazioni sull’utilizzo dello smartphone.

