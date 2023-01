Avete bisogno di un PC a basso costo per un uso leggero, che non comprende programmi pesanti o gaming? Allora potreste volgere lo sguardo a Chrome OS e al Chromebook HP che stiamo per proporvi, disponibile in offerta su Amazon con il 20% di sconto.

Questo Chromebook HP è perfetto per la navigazione web e la scrittura ed è in offerta su Amazon

Non tutti hanno bisogno di un PC dalle specifiche tecniche esagerate: a volte, il computer viene utilizzato perlopiù per la navigazione web, la scrittura. lo studio e poco altro, e per questo tipo di esigenze potrebbe essere sufficiente un dispositivo con Chrome OS. Il costo è basso (a parità di prezzo, è dura trovare un valido PC Windows), l’efficienza energetica è buona e di conseguenza anche l’autonomia, pur mantenendo dimensioni e peso adatti alla portabilità.

Su Amazon è disponibile in offerta il Chromebook HP 14a-na0005sl, che mette a disposizione schermo IPS antiriflesso da 14 pollici a risoluzione Full-HD, processore Intel Pentium Silver N5030 quad-core con scheda grafica Intel UHD 605, 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna eMMC, tastiera full size con corsa da 1,5 mm, porte USB Type-C (2x), USB 3.0, porta per il jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo ottimizzati da B&O. Il processore Intel non è adatto per compiti troppo pesanti, ma offre silenziosità e un basso consumo energetico, che garantisce un’autonomia davvero interessante: in base a quanto dichiarato dal produttore il Chromebook arriva fino a 12 ore e 30 minuti, e grazie alla tecnologia HP Fast Charge si può tornare al 50% in 45 minuti.

Completano il quadro la connettività Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2×2) e Bluetooth 5.0, touchpad multi-touch con supporto a gesture a quattro dita e videocamera HP Wide Vision HD con campo visivo grandangolare (88°). Il sistema operativo Chrome OS offre l’integrazione con Google Assistant e permette il download di milioni di app direttamente dal Google Play Store.

HP Chromebook 14a-na0005sl è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 349,99 euro, con uno sconto del 20% circa rispetto al listino. In alternativa potete optare per altre configurazioni, partendo da cifre anche più basse. Il sito consente eventualmente di rateizzare l’importo e di avere il prodotto tra le mani in poche ore con l’abbonamento Prime. Potete acquistarlo seguendo il link qui in basso:

Acquista HP Chromebook 14a-na0005sl in offerta su Amazon

