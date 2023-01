Bill Gates non ha certo bisogno di presentazioni, lo conoscono anche i sassi, il fondatore di Microsoft come ogni personaggio pubblico di rilievo desta diverse curiosità nella mente di noi comuni mortali; lo scorso anno Gates si è recato su Reddit per un AMA, acronimo di Ask Me Anything, rispondendo a diverse domande degli utenti fra cui una riguardo al suo smartphone giornaliero. In quell’occasione l’imprenditore rivelò di utilizzare un Samsung Galaxy Z Fold3, a distanza di un anno sarà cambiato qualcosa?

Bill Gates utilizza come smartphone personale un Samsung Galaxy Z Fold4 (e non ha nemmeno dovuto comprarselo)

Bill Gates è tornato su Reddit nelle ultime ore per un altro Ask Me Anything, rispondendo alla domanda di un utente che gli chiedeva quale fosse il suo smartphone quotidiano; la risposta non è stata sorprendente, considerando che a conti fatti l’imprenditore è rimasto fedele al precedente dispositivo, optando però per il modello aggiornato, Samsung Galaxy Z Fold4.

Se dunque la risposta riguardo al dispositivo in sé non lascia particolarmente sorpresi, ciò che risulta leggermente fastidioso è che Bill Gates non abbia nemmeno dovuto comprare lo smartphone in questione visto che, per sua stessa ammissione, gli è stato regalato dal presidente di Samsung Lee Jay-Yong. Ora, va bene che ad una personalità del genere si regala qualsiasi cosa, soprattutto le aziende, ma al caro vecchio Bill i soldi non mancano; fortunatamente Gates è attivamente impegnato in diverse opere di beneficienza e con la sua “Bill & Melinda Gates Foundation” si prodiga per fare del bene ai meno fortunati, motivo per cui non ci sentiamo di accanirci per uno smartphone pieghevole regalato.

Utilizzo Outlook e molti software Microsoft. Le dimensioni dello schermo significano che non utilizzo un tablet, ma solo il telefono e il mio PC portatile, un computer Windows.

Gates ha inoltre rivelato che utilizza un Surface Studio come computer desktop, accompagnato da svariate lavagne Surface Hub sparse per l’ufficio. Ad ogni modo, caro signor Lee Jay-Yong, qualora avanzassero degli altri Galaxy Z Fold4, spedisca pure.

