Su Amazon è disponibile un tris di prodotti Fitbit in offerta: l’occasione giusta per portarsi a casa uno smartwatch o una smartband per il monitoraggio dell’attività fisica e per tornare in forma dopo le festività natalizie. Gli sconti partono da Fitbit Charge 5, passano da Fitbit Versa 4 e arrivano a Fitbit Sense 2: andiamo a scoprire come approfittarne.

Un tris di Fitbit in offerta su Amazon: in sconto Charge 5, Versa 4 e Sense 2

Se non volete spendere troppo potete optare per Fitbit Charge 5, un fitness tracker lanciato nell’estate 2021 ideale per gli amanti dello sport e per chi vuole avere sotto controllo la propria salute. Offre uno schermo a colori da 1,04 pollici due volte più luminoso di quello del predecessore, con funzione Always-On per non perdere mai di vista le indicazioni. Integra il GPS per potersi allenare senza lo smartphone e ovviamente un sensore ottico per il rilevamento del battito cardiaco, affiancato da sensori a luce rossa e infrarossa per il monitoraggio del livello di saturazione SpO2. Non mancano sensori multi funzione in grado di realizzare un ECG e di rilevare l’attività elettrodermica, per comprendere e gestire al meglio il livello di stress. Presente anche l’NFC per i pagamenti in mobilità.

Se volete salire un po’ col prezzo e le funzionalità potete dare uno sguardo a Fitbit Versa 4 e Fitbit Sense 2, smartwatch con GPS integrato che risultano simili sotto diversi aspetti. Al di là del fattore estetico, le funzionalità di “base” risultano quasi analoghe, ma Sense 2 offre in più la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi tramite un’app dedicata, un sensore per la temperatura cutanea, un sensore cEDA per il monitoraggio continuo dei parametri corporei con notifiche e l’applicazione EDA Scan per la gestione dello stress.

Oltre a registrare dati sul sonno, sui passi, sulla distanza, sui battiti cardiaci, sullo stress, sull’ossigeno nel sangue, sugli allenamenti tramite GPS e su altri parametri corporei, funzioni che ormai risultano comuni alla maggior parte degli smartwatch, Versa 4 e Sense 2 offrono l’assistente Alexa, la possibilità di effettuare e ricevere chiamate telefoniche tramite speaker e microfono, di effettuare pagamenti digitali con NFC e Google Wallet, di mostrare le notifiche ed eventualmente di rispondere con messaggi predefiniti, emoji e voce e non solo.

Tutti e tre i prodotti sono in offerta su Amazon: Fitbit Charge 5 è disponibile a 119,99 euro nelle colorazioni Nero, Bianco e Blu, Fitbit Versa 4 a partire da 194,99 euro nelle colorazioni Rosso ciliegia e Rosa sabbia, Fitbit Sense 2 a 249,99 euro nelle versioni Nero e Blu nebbia, eventualmente anche con possibilità di rateizzazione senza interessi. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto. Se siete ancora indecisi potete consultare le nostre recensioni, che potete trovare qui in fondo.

Acquista Fitbit Charge 5 in offerta

Acquista Fitbit Versa 4 in offerta

Acquista Fitbit Sense 2 in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Fitbit Charge 5 | Recensione Fitbit Versa 4 e Sense 2