Sygic e Visteon hanno siglato un’importante partnership con l’obiettivo di offrire agli automobilisti un’esperienza digitale nuova all’interno della propria vettura. Grazie a questa partnership, da questo momento, Sygic GPS Navigazione è disponibile nell’app store AllGo di Visteon per garantire l’accesso ad uno strumento di navigazione completo ed efficace per tutti gli automobilisti. Ecco i dettagli completi in merito.

Sygic GPS Navigazione arriva sull’app store AllGo di Visteon

Sygic è uno sviluppatore di riferimento per il settore dei trasporti e le sue applicazioni hanno già registrato oltre 200 milioni di download. In particolare, le soluzioni di navigazione di Sygic per il settore enterprise sono oggi utilizzate da oltre 3 mila flotte e da 4 milioni di autisti professionisti in tutto il mondo. L’azienda supporta la navigazione offline su Apple CarPlay e Android Auto.

Con la nuova partnership con Visteon annunciata in queste ore, Sygic espande ulteriormente il suo raggio d’azione. Sygic GPS Navigazione, infatti, fa ora il suo debutto sull’app store AllGo di Visteon, azienda di riferimento del settore della mobilità che offre soluzioni hardware e software scalabili per gli automobilisti, da quadri strumenti digitali a display passando per impianti di infotainment che utilizzano Android.

Martin Elexa, Automotive Business Development Executive in Sygic, dichiara: “Sygic è impaziente di poter fornire funzionalità come lo stato di carica dei veicoli elettrici. I proprietari di auto visualizzeranno la carica residua appena arrivano a destinazione, riceveranno un avviso quando la batteria è quasi esaurita e vedranno le postazioni di ricarica disponibili sul percorso per prenotarsi”

Da notare, inoltre, che Sygic, per il futuro, attende l’ok per il via libera all’integrazione con le fotocamere del veicolo per il riconoscimento dei segnali stradali e avvisi di prossimità e per trasmettere la navigazione al quadro strumenti con l’obiettivo di migliorare ancora di più l’esperienza di guida.

Rishita Bachu, Global Head of Connected Services Ecosystem di Visteon, ha così commentato iil nuovo accordo: “L’integrazione di Sygic GPS Navigazione nell’app store AllGo di Visteon fornisce alle case automobilistiche una soluzione efficiente di navigazione con nuove funzionalità connesse per i veicoli. Siamo orgogliosi di aggiungere questa nuova app, che contiene una soluzione intuitiva di navigazione ricca di funzionalità smart, e presentarla ai nostri partner del settore al CES 2023.”

