Continua il programma di espansione di Iliad in Italia. L’operatore, che in pochi anni ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile nel nostro Paese, puntando su convenienza e trasparenza delle sue offerte, sta, a poco a poco, incrementando la sua presenza sul territorio. Dopo aver inizialmente puntato quasi esclusivamente sulla vendita online, Iliad ha iniziato a creare una sua rete di negozi, gli Iliad Store, per poi arrivare anche in punti vendita di altre aziende, con gli Iliad Corner e gli Iliad Point. Per il prossimo futuro, Iliad potrebbe fare un ulteriore passo in avanti per il suo programma di crescita. L’operatore, infatti, potrebbe portare le sue SIM anche nei negozi multibrand di telefonia, in modo da potenziare la sua rete di vendita e distribuzione. Ecco i dettagli completi:

Iliad punta sui negozi multibrand? Una soluzione necessaria per superare i problemi di portabilità e entrare nel segmento business

La crescita continua di Iliad comporta sempre nuove sfide. Per il prossimo futuro, secondo un nuovo report di queste ore, Iliad potrebbe portare le sue SIM anche in negozi multibrand di telefonia che, in genere, gestiscono la vendita di più operatori in contemporanea (sia provider tradizionali che operatori virtuali) permettendo agli stessi di ottenere una penetrazione migliore sul territorio e raggiungere tutti gli utenti che non vogliono puntare sull’attivazione online e non sono vicini ad un Iliad Store.

Il debutto di Iliad nei negozi multibrand dovrebbe semplificare anche il superamento del problema della portabilità del numero da altro operatore. Si tratta di un tema particolarmente attuale per il mercato. Le nuove regole fissate da AGCOM, valide dallo scorso novembre (maggiori dettagli li trovate al link di seguito), stanno creando non pochi problemi (soprattutto alle portabilità online). Diventa necessario, quindi, un potenziamento della rete di vendita per poter raggiungere il maggior numero di utenti interessati a passare ad Iliad.

Creare ulteriori Iliad Store comporterebbe un aumento notevole dei costi di gestione. Per questo motivo, la scelta di portare le sue SIM nei negozi multibrand potrebbe rappresentare un’interessante alternativa per il futuro di Iliad. Tale scelta potrebbe essere fatta in base a logiche “regionali” puntando sui negozi multibrand solo in quelle aree in cui non ci sono sufficienti Iliad Store, Iliad Corner e Iliad Point.

Ci sono altri elementi che renderebbero vantaggiosa la possibilità di puntare sui negozi multibrand. Iliad, potenziando la sua rete di vendita sul territorio, potrebbe semplificare l’accesso dei nuovi clienti alla fibra ottica. Iliad, ricordiamo, è entrata nel mercato di telefonia fissa ad inizio 2022 e intende continuare a crescere, anche puntando su offerte fisso + mobile (attualmente per i clienti Iliad mobile con offerta d a9,99 euro al mese c’è uno sconto di 5 euro sul canone mensile).

Da notare, inoltre, che Iliad starebbe per fare il suo debutto anche nel segmento business del mercato, con soluzioni dedicate a clienti con Partita IVA e PMI, sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa. Anche in questo caso, poter contare su di una rete di vendita potenziata dalla presenza di negozi multibrand potrebbe rappresentare un importante plus per sostenere la crescita della nuova divisione.

Maggiori dettagli in merito all’arrivo delle SIM Iliad nei negozi multibrand di telefonia potrebbero emergere nelle prossime settimane. Ricordiamo, infine, solo per pochi giorni è possibile attivare la nuova Flash 120 2023, tariffa disponibile per nuovi clienti che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 120 GB al costo di 7,99 euro al mese. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto:

