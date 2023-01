One UI 5.1 è la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, destinata a fare il proprio esordio ufficiale a bordo degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, la cui presentazione è in programma per l’inizio del prossimo mese.

Nei giorni scorsi è emerso che il team di sviluppatori del colosso coreano ha già avviato i test della nuova interfaccia e tra i telefoni utilizzati per provarla pare vi sia anche Samsung Galaxy Z Fold4.

Ricordiamo che stiamo parlando dell’ultima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung, device che è stato lanciato ad agosto con One UI 4.1.1 (interfaccia basata su Android 12L) e che si è aggiornato poche settimane dopo ad Android 13.

One UI 5.1 è sbarcata anche su Samsung Galaxy Z Fold4

Allo stato attuale Samsung Galaxy Z Fold4 fa girare One UI 5.0 (con Android 13) ma internamente il colosso coreano ha avviato i test della successiva versione dell’interfaccia.

Stando a quanto si apprende, il firmware di test è contraddistinto dalla sigla F936NKSU1CVLH, nel quale la lettera “C” conferma che si tratta del terzo major update di One UI per questo smartphone (nell’attuale versione vi è una “B”).

Ad oggi il team di sviluppatori del colosso coreano non ha fornito indicazioni sulle novità che possiamo attenderci con la versione 5.1 dell’interfaccia personalizzata dell’azienda e probabilmente gli “effetti speciali” verranno svelati in occasione dell’evento di presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23.

Ad ogni modo, tra le novità non dovrebbero mancare delle possibilità ulteriori di personalizzazione della schermata di sblocco, miglioramenti grafici (anche con riferimento al supporto al linguaggio di design Material You) e le nuove versioni delle applicazioni di Samsung.

Resta da capire quando l’aggiornamento che porterà con sé One UI 5.1 sarà rilasciato dal colosso coreano per i vari smartphone del suo portafoglio e certamente a tal proposito il prossimo mese avremo più dettagli.

