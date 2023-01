Dall’India arriva la notizia del lancio da parte di POCO del suo primo smartphone del 2023: stiamo parlando di POCO C50, device di fascia entry level che avrà il compito di succedere a POCO C40.

Trattandosi di un modello economico, le sue caratteristiche non fanno di certo gridare al miracolo ma, ad ogni modo, POCO C50 sembra avere tutte le carte in regola per garantire agli utenti un’esperienza piacevole per le comuni attività di tutti i giorni.

Le principali caratteristiche di POCO C50

Dotato di un display IPS LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (refresh rate a 60 Hz e touch sampling rate a 120 Hz), il nuovo smartphone di POCO è animato da un processore MediaTek Helio A22 (capace di raggiungere una frequenza massima di 2 GHz).

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra una versione base con 2 GB di RAM e 32 GB di storage e una variante con 3 GB di RAM e 32 GB di storage. La memoria di archiviazione può comunque essere aumentata grazie al supporto MicroSD (fino a 512 GB).

Passando al comparto imaging, POCO C50 può contare su una fotocamera frontale da 5 megapixel (posizionata in un notch a goccia) e su una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 8 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel per la profondità.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte posteriore, una scocca in plastica (con peso di 192 grammi e dimensioni pari a 164,9 x 76,45 x 9,09 mm), le connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un altoparlante singolo e una batteria da 5.000 mAh (con ricarica a 10 W attraverso una porta microUSB).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con a bordo Android 12 (Go Edition).

Prezzi e disponibilità

In India POCO C50 sarà disponibile a partire dal 10 gennaio in due colorazioni (Royal Blue e Country Green) a prezzi pari, al cambio, a circa 75 euro (2/32 GB) e 85 euro (3/32 GB).

Al momento non vi sono informazioni su una sua commercializzazione in altri Paesi.

