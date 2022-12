Tra gli smartphone di fascia media che Samsung si prepara a lanciare per affrontare il 2023 troviamo anche Samsung Galaxy A34 5G, device che nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench.

In particolare, sulla popolare piattaforma di benchmark è apparsa la variante coreana dello smartphone, con nome prodotto SM-A346N, fornendoci qualche interessante informazione sulle sue caratteristiche.

Samsung Galaxy A34 5G su Geekbench

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung, che nei test di Geekbench ha fatto registrare 778 punti in single core e 2.332 punti in multi core, può contare su Android 13 (ovviamente con la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, One UI 5), è animato da un processore octa core (con configurazione 2 + 6) e può vantare 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda il processore, potrebbe trattarsi di MediaTek Dimensity 1080, CPU realizzata da TSMC con processo produttivo a 6 nm e che dovrebbe integrare la GPU Mali G68.

Ricordiamo che Samsung Galaxy A34 nei giorni scorsi è stato certificato dal Bluetooth SIG insieme agli altri nuovi modelli di fascia media e bassa del colosso coreano, ossia i Samsung Galaxy A14 e Galaxy A54.

In attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche di Samsung Galaxy A34 5G, è possibile farsi un’idea di ciò che potremmo aspettarci dal colosso coreano partendo da quelle di Samsung Galaxy A33 5G, tra le quali spiccano un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Samsung Exynos 1280, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore da 2 megapixel per la profondità), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e una scocca con certificazione IP67.

Restiamo in attesa di scoprire quando Samsung Galaxy A34 5G arriverà in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy A33