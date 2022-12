In molti sono rovinosamente caduti nella “trappola” di Twitter, facendo brutte figure con gli utenti, ve ne abbiamo parlato giusto qualche tempo fa, riportandovi la notizia dell’eliminazione da parte del social network dell’indicazione del device di provenienza dei tweet; oggi però OnePlus si unisce alla schiera delle figuracce.

OnePlus tenta di farsi bella, ma posta su Twitter utilizzando un iPhone

Ebbene sì, OnePlus si unisce alla schiera dei brand Android che hanno fatto figuracce postando su Twitter utilizzando un iPhone, non è una novità, nel corso degli anni lo abbiamo visto più e più volte, e probabilmente è uno dei motivi per cui Elon Musk ha deciso di rimuovere la funzionalità che prevede l’indicazione del dispositivo da cui si scrive il post.

Nonostante l’eliminazione di questa funzione sia teoricamente già attiva, sembra che alcune applicazioni di terze parti (client Twitter non ufficiali) abbiano ancora modo di visualizzare il dispositivo di provenienza, cosa che evidentemente OnePlus ignorava.

Ad ogni modo, come potete notare, il noto youtuber Marques Brownlee ha portato all’attenzione degli utenti quanto accaduto: l’occasione deriva dall’annuale pubblicazione della classifica dei migliori smartphone da parte di Brownlee (a proposito, stasera tocca a noi, non prendete impegni per le 19 e collegatevi al seguente link perché abbiamo anche una bella sorpresa per voi), nella quale lo youtuber ha assegnato un premio non proprio lusinghiero a OnePlus 10T; il brand, nel tentativo di cogliere la proverbiale palla al balzo, ha prima chiesto come ritirare il premio, per poi dichiarare “ti dimostreremo che ti sbagli”.

Peccato che, come si evince dal post, l’azienda abbia inviato la risposta utilizzando un iPhone, scatenando l’ilarità della community. Le preoccupazioni dei fan riguardo alla nuova politica di Twitter sembrano al momento in pausa, considerando che figuracce di questo tipo mettono sempre un briciolo di allegria.

