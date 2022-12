Sebbene Google Contatti non rientri nel gruppo delle applicazioni del colosso di Mountain View a cui il suo team di sviluppatori dedica più attenzioni, di tanto in tanto anche in questa comoda app vengono implementate delle novità più o meno grandi e l’ultima della serie è rappresentata dalla scheda Highlights (o “In evidenza”).

Si tratta di una scheda che viene mostrata tra “Contatti” e “Correggi e gestisci” nella barra in basso in stile Material You e grazie ad essa è possibile gestire i contatti più importanti.

Arriva una nuova scheda per l’app Google Contatti

Una volta aperta questa scheda, gli utenti visualizzeranno in alto una barra per la ricerca dei contatti e, subito sotto di essa una griglia di Preferiti (che raccoglie 4 icone di contatti per riga, con la possibilità di aggiungerne rapidamente di nuove dall’angolo in alto a destra).

Ancora più in basso viene mostrata una sezione chiamata Recenti e che è composta da due schede: la prima è “Visualizzati di recente” e mostra gli ultimi contatti visti (con accanto una data di visualizzazione e l’apposita opzione, attraverso il menu di overflow, di cancellare tale cronologia) mentre la seconda è “Aggiunti di recente” e mostra le ultime novità aggiunte, rappresentando così la funzionalità più comoda e interessante di questa nuova interfaccia.

Ecco come si presenta la nuova UI di Google Contatti per Android:

Questa nuova interfaccia di Google Contatti è stata implementata con l’ultima versione disponibile dell’applicazione per Android (ossia la v. 3.82) e ormai dovrebbe essere disponibile per la maggior parte di utenti (chi ancora non la visualizza dovrà avere un po’ di pazienza).

