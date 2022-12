AV1 è un codec royalty-free sviluppato da Alliance for Open Media che consente di risparmiare molta larghezza di banda, offrendo un enorme vantaggio per le persone che utilizzano connessioni più lente o per le aziende che gestiscono un importante servizio video. Ora sembra che che Android 14 richiederà il supporto della decodifica AV1.

Android 14 potrebbe richiedere il supporto per il codec AV1

La prova che il codec AV1 diventerà obbligatorio per i dispositivi che eseguono Android 14 è stata individuata in un paio di commit su AOSP Gerrit. Il primo aggiunge la codifica AV1 al VideoCodecTest in Android Compatibility Test Suite che è un insieme automatizzato di test che verifica la compatibilità con una versione del sistema operativo Android per l’accesso alla suite di applicazioni di Google.

Un secondo commit aggiunge AV1 all’elenco dei codec che un dispositivo deve essere in grado di decodificare per superare il test. Questo commit fa direttamente riferimento a un CDD inedito per Android 14 che Google pubblicherà poco prima del rilascio della prossima versione di Android.

Essendoci molti smartphone di punta che non supportano ancora la decodifica AV1, come qualsiasi dispositivo con SoC Snapdragon 8 Gen 1, è improbabile che Google non consentirà agli OEM di aggiornare i loro dispositivi ad Android 14 se non supportano il codec AV1.

È invece più probabile che solo i dispositivi che eseguiranno Android 14 dovranno supportare AV1, mentre gli altri dispositivi Android potranno decodificare e codificare tramite soluzioni software.

Vale la pena specificare che il test di decodifica verifica solo se il dispositivo è in grado di decodificare un singolo fotogramma di video AV1 e non se utilizza un decodificatore hardware o software. In ogni caso questo pone le basi per una futura diffusione dello streaming AV1 su tutti i dispositivi mobili.

