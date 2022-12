In vista dell’evento di lancio di HONOR 80, HONOR 80 GT e HONOR Tab V8 Pro in programma il 26 dicembre, oggi la società ha rilasciato un paio di nuove immagini promozionali per il suo imminente tablet Android.

Le immagini rivelano che HONOR Tab V8 Pro sarà protagonista in sei anteprime mondiali e sottolinea che è il primo tablet di punta a grande schermo al mondo con un’alta frequenza di aggiornamento adattiva a 144 Hz.

HONOR Tab V8 Pro offrirà un display con refresh adattivo a 144 Hz

HONOR afferma che questa frequenza di aggiornamento offrirà un’esperienza più fluida con un consumo energetico ancora inferiore e aggiunge che HONOR Tab V8 Pro è il primo tablet di punta a grande schermo al mondo dotato di tecnologia di protezione degli occhi con luce naturale da 2,5 K che può alleviare l’affaticamento degli occhi simulando i cambiamenti dinamici della luce naturale.

A giudicare dalle immagini HONOR Tab V8 Pro da 12,1 pollici sarà disponibile anche con cover posteriore ciano e arancione.

Secondo le informazioni precedentemente emerse, HONOR Tablet V8 Pro offre l’interfaccia MaigcOS 7.0, inoltre i recenti render ufficiali rivelano che il tablet utilizza un telaio ad angoli retti e supporta una stilo.

Attraverso un’altra immagine promozionale, ieri la società ha rivelato che HONOR Tablet V8 Pro diventerà il primo tablet Android del settore a utilizzare il chipset Dimensity 8100.

Leggi anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica di Dicembre 2022